Trump'ın şirketinin yatırım yaptığı sektör: "İlk halka açık şirketlerden..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya ve kripto para şirketi, çok farklı bir sektöre, nükleer füzyona büyük bir yatırım yapıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Trump Media & Technology Group ile TAE Technologies'in birleşmeye gideceği bildirildi. Haber sonrası Trump Media (DJT) hisseleri Perşembe sabahı işlemlerde %35 yükseldi.

TOPLAM DEĞERİ 6 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Açıklamada, iki şirketin tamamı hisse senedinden oluşan ve toplam değeri 6 milyar doları aşan birleşme anlaşması imzaladığı belirtildi.

BU ALANDA İLK HALKA AÇIK ŞİRKETLERDEN OLACAK

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından her iki şirketin hissedarlarının, birleşme sonucu oluşacak şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip olacağı kaydedilen açıklamada, birleşmeyle "dünyanın halka açık ilk füzyon şirketlerinden birinin" oluşturulacağı vurgulandı.

2026'DA YAPIMI BAŞLAYACAK

Açıklamada, bu şirketin, ilk kamu ölçekli füzyon enerji santralinin yer seçimini yapmayı ve inşasına 2026'da başlamayı hedeflediği ifade edildi.

Birleşme işlemlerinin 2026'nın ortalarında tamamlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, füzyon enerjisinin ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğüne ve enerji güvenliğine giden yolda önemli rol oynayacağının altı çizildi.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Trump Media & Technology Group'un, Truth Social, Truth+, Truth.Fi, TAE, TAE Power Solutions ve TAE Life Sciences'ın holding şirketi olacağı belirtildi.

YORUMLAR NE?

CNN'e göre ticari olarak henüz kanıtlanmamış olsa da son derece kârlı olma potansiyeli taşıyan bu enerji teknolojisi, elektrik sıkıntısı yaşayan ekonomiye çözüm olabilir.

Makalede şu yorumla var: "Füzyon, Güneş ve yıldızları besleyen enerjiyi Dünya’da kopyalama çabasıdır. Hidrojen atomlarının kaynaşmasıyla çok güçlü enerji ortaya çıkar. Bu enerji, sınırsız oluşu, gezegeni ısıtıcı emisyon üretmemesi ve fisyondan (günümüzde kullanılan nükleer teknoloji) farklı olarak uzun vadeli nükleer atık bırakmaması nedeniyle “kutsal kase” olarak görülür.

Devletler ve TAE gibi şirketler füzyonu geliştirmek için yarışıyor. Ancak teknolojiyi laboratuvardan ticari ölçekte enerji üretimine taşımak zor ve pahalı. Füzyon girişimleri, teknolojiyi kanıtlayana kadar fon bulmaya bağımlı. Bu sürecin yıllar, belki on yıllar alacağı öngörülüyor.

Füzyon şirketleri bu yılın ilk 7 ayında 2,6 milyar dolardan fazla fon topladı. Ancak bu miktar bile ilk pilot tesisleri hayata geçirmek için gerekli sermayenin çok altında. Laboratuvar başarıları olsa da füzyon henüz ticari enerji üretmedi"

