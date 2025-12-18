Ne zaman kar yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Ankara'da kışın ilk işaretleri görülmeye başlasa da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanların tahminlerine göre Başkent'te henüz yoğun bir kar örtüsü beklenmiyor.

Ankara Kar Yağışı Tahmini

Ankara için güncel meteorolojik veriler ve bölgesel raporlar şu ayrıntıları öne çıkarıyor:

Aralık Ortası Beklentisi: MGM’nin raporlarına göre, Aralık ayının ortalarından itibaren Ankara genelinde aralıklı ve hafif kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Yağışın Şiddeti: Bu dönemde görülecek yağışların şehri tamamen beyaza bürümeyeceği, daha çok "atıştırma" şeklinde kalacağı ve kalıcı bir kar örtüsü oluşturmayacağı tahmin ediliyor.

Dondurucu Soğuklar: Kar yağışı hafif olsa da, karasal iklimin etkisiyle sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve buzlanma riskinin artması bekleniyor.