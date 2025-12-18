Ne zaman kar yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Kış mevsiminin etkilerini iyice hissettirmesiyle birlikte, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın gündemi kar yağışı ve dondurucu soğuklar oldu. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerde gökyüzündeki her değişim mercek altına alınırken; karın tam olarak hangi saat diliminde başlayacağı, ne kadar süreyle etkisini sürdüreceği ve günlük hayatı ne ölçüde felç edeceği gibi sorular dijital platformlarda en çok konuşulan konuların başında yer alıyor.
1 İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışının takvimi İç Anadolu'nun diğer bölgelerine kıyasla biraz daha ileri bir tarihi işaret ediyor.
İstanbul İçin Kar Takvimi: 2026 Başını Bekliyor
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul özelinde yaptığı açıklamada 2025 yılının geri kalanında kar yağışı öngörmediğini belirterek şu detaylara dikkat çekti:
2025 Yılında Kar Beklentisi Yok: İstanbul için Aralık ayı içerisinde bir kar yağışı tahmini bulunmuyor.
Ocak 2026 İşaret Edildi: Kar yağışının büyük bir ihtimalle yılbaşından hemen sonra, 2026'nın Ocak ayı itibarıyla etkili olması bekleniyor.
"Kış İstanbul'la Başlar": Şen, "İstanbul'da kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor biliyorsunuz. 2026'ya başlar başlamaz İstanbul'da kar olacak" ifadeleriyle, kışın gerçek etkisinin yeni yılın ilk günlerinde hissedileceğini vurguladı.
Ankara'da kışın ilk işaretleri görülmeye başlasa da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanların tahminlerine göre Başkent'te henüz yoğun bir kar örtüsü beklenmiyor.
Ankara Kar Yağışı Tahmini
Ankara için güncel meteorolojik veriler ve bölgesel raporlar şu ayrıntıları öne çıkarıyor:
Aralık Ortası Beklentisi: MGM’nin raporlarına göre, Aralık ayının ortalarından itibaren Ankara genelinde aralıklı ve hafif kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.
Yağışın Şiddeti: Bu dönemde görülecek yağışların şehri tamamen beyaza bürümeyeceği, daha çok "atıştırma" şeklinde kalacağı ve kalıcı bir kar örtüsü oluşturmayacağı tahmin ediliyor.
Dondurucu Soğuklar: Kar yağışı hafif olsa da, karasal iklimin etkisiyle sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve buzlanma riskinin artması bekleniyor.