Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisse başına 10,75 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret AŞ’nin 7 milyon 247 bin 690 lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 20 milyon lira Tahvil/Finansman bonosu, Nurol Yatırım Bankası AŞ’nin 1 milyar 800 milyon lira Tahvil/Finansman bonosu, Koç Finansman AŞ’nin 700 milyon lira Tahvil/Finansman bonosu, Tat Gıda Sanayi AŞ’nin 200 milyon lira Tahvil/Finansman bonosu, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 100 milyon lira Tahvil/Finansman bonosu, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 30 milyar lira Tahvil/ Finansman bonosu ve Türkiye İş Bankası AŞ’nin de 300 milyon avro İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) başvurusunu kabul etti.

Kurul, Fiba Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu ve Tacirler Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu kurulmasına izin verirken, Işık Menkul Değerler AŞ’nin aracılık yüklenimi yoluyla halka arza aracılık, 3. Marbaş Menkul Değerler AŞ’nin de bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmak üzere yaptıkları başvurunun olumlu karşılanmasına karar verdi.

35 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Engageya Turkey Dijital Pazarlama Medya ve Yazılım Hizmetleri AŞ’ye “izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik yürütülen denetim çalışmalarında dikkate alınmak üzere istenen bilgi ve belgelerin kurula eksik ve gerçeğe aykırı verilmesi” nedeniyle 586 bin 969 lira, Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ’ye ise “bir yatırımcıya uygulanan fiyat ve alım satım fiyat farkının genel piyasa koşullarından farklılık arz etmesi” gerekçesiyle 27 bin 47 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.