Sur Tatil Evleri halka arz oluyor: Şirketten açıklama var

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sur Tatil Evleri GYO'nun 2,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ lider, İntergral Yatırım Menkul Değerler AŞ eş lider olarak görev alacak.

Hisse başına fiyatın 49,18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Sur Tatil Evleri GYO'nun halka açıklık oranı yüzde 26,87 olarak öngörülüyor.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ELMAS'TAN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO'nun diğer GYO'lardan farklılaşan portföyü olduğunu belirtti.

Elmas, 'Sur Tatil Evleri GYO'nun Haziran 2023 tarihli değerleme raporuna göre 9 milyar 858 milyon 488 bin TL değerindeki Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Projesi geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeliyle hem tatil yönü olan hem de gayrimenkul yönü olan bir yatırım aracı. Paylaşım ekonomisi esasıyla hayata geçirildiği için yatırımcısına ömür boyu Türkiye'nin gözde ili Antalya'da hesaplı tatil imkanı sunarken, kullanılmadığı dönemlerde kiraya verilebildiği için tatilden para kazanmanın yolunu açıyor" dedi.