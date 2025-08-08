Temettü avansı kararı aldı: 2,4 TL

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) bugün KAP'a kar payı avansı kararını duyurdu.



Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den bugün (8 Ağustos) KAP'a yapılan bildirime göre şirket pay başına net 2,4 TL kar payı avansı dağıtma kararı aldı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi 20 Ağustos. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

Şirketimizin 28.03.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden; 01.01.2025 - 30.06.2025 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 89.433.600 TL'nin, mevcut pay sahiplerine (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,40 TL, kar payı oranı brüt=net %240) 18.08.2025 tarihinde ‘Kar Payı Avansı' olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.