Zayıflayan risk iştahı ve dolar endeksindeki güçlenmeyle geçen haftanın sonuna doğru gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinde satıcılı seyir izlendi. TL’nin ise dolar karşısında yatay seyir izlediği ve olumlu ayrıştığı görüldü.

Geçen haftanın genelinde 8,65-8,71 bandında işlem gören dolar/TL’de, teknik göstergelerin ürettiği sinyaller doğrultusunda kısa vadede 8,60- 8,75 seviyeleri arasındaki seyrin devam edebileceği öngörülüyor.

Ancak uzmanlar; piyasalarda bir süredir zayıf seyreden risk iştahı ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi çerçevesinde GOÜ para birimlerindeki olası volatilite artışlarına karşı tetikte olunması gerektiği uyarısında da bulunuyor.

Dolar endeksindeki yükselişin hız kazanması ve GOÜ kurları üzerindeki baskının artması durumunda, dolar/TL’de 8,75 direncinin takip edileceği de aktarılıyor.