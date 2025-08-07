ARA
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. bugün KAP'a Kazeem Olaigbe transferinin detaylarını duyurdu.

07 Ağustos 2025 | 16:06
Son Güncellenme: 07 Ağustos 2025 | 16:11
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimler şöyle:

"Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Stade Rennais FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

  • 2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,
  • 2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,
  • 2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret,
  • 2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
  • 2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir"

Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’ten kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe ile birlikte tarihindeki 196. yabancı futbolcusunu transfer etti.
 

