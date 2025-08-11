Yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (12 Ağustos)

Esenboğa Elektrik SPK'dan yüzde 600 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün bedelsiz tarihini duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimizin, 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; Ortaklığımız sermayesinin 991.840.910,38 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıllar Kârları, 73.047.193,13 TL tutarındaki kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri ve 495.111.896,49 TL tutarındaki kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle 260.000.000 TL'den 1.820.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 97.500.000 TL A grubu ve 1.462.500.000 TL B grubu paylarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 22.05.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 07.08.2025 tarih ve 2025/43 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.08.2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 12.08.2025 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir."