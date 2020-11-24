Görme engellilerin baş hizasındaki ağaç, direk, tabela gibi engelleri algılayıp titreşimle uyaran akıllı baston WeWALK, yurtdışından yoğun ilgi görüyor. 37 ülkede kullanılan WeWALK, ABD, Avustralya ve İngiltere pazarında büyüyecek.

BURCU TUVAY

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Görme engellilerin sosyal hayata tam bağımsız ve eşit katılımını amaçlayan ve TIME Dergisi tarafından yılın en iyi icatlarından biri seçilen WeWALK, Microsoft’un Erişebilirlik için Yapay Zeka Programı’na Türkiye’den seçilen ilk girişim oldu.

WeWALK; 25 milyon dolar bütçeli, beş yıl sürecek program kapsamında teknolojisini yapay zeka ile zenginleştirecek. Microsoft iş birliğiyle WeWALK, iki yeni özellik ile görme engellilere sunduğu deneyimi geliştirecek.

YENİ ÖZELLİKLER EKLENECEK *

İlk olarak baston kullanıcılarının baston hareketlerini ölçümleyip kişiye özel geri bildirimler verilerek, bağımsız hareket kabiliyeti artırılacak. İkinci olarak ise görme engellilerin yolculuk deneyimlerini iyileştirecek sesli asistan çözümleri geliştirilecek.

WeWALK, görme engellilerin baş hizasındaki ağaç, direk, tabela gibi engelleri algılayıp titreşimle uyarıyor. Akıllı telefonlarla eşleşebiliyor. Bu sayede yolda yürürken telefonu cepten çıkartmadan WeWALK üzerinden navigasyon almak gibi süreçler yönetilebiliyor. Böylece yolda yürürken iki elin birden dolu olma sorunu ortadan kalkıyor.

Sistem, yazılım güncellemeleriyle sürekli yeni özellikler kazanıyor. Yayınlanan son güncellemelerle görme engelliler WeWALK üzerinden navigasyon alabiliyor, hangi otobüsün ne zaman geleceği bilgilerini doğrudan WeWALK üzerinden öğrenebiliyor ve bir caddede yürürken oradaki popüler mağazaların, restoranların kafelerin bilgilerini duyabiliyor.

YURTDIŞINDA BÜYÜYOR *

Şu an WeWALK, 37 farklı ülkede görme engelliler tarafından kullanılıyor. WeWALK Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan, “Ancak önceliğimiz özellikle ABD, Avusturalya ve İngiltere’de derinleşmek.

Bu ülkelerde görme engellilerin bu gibi teknolojilere erişebilmeleri için devlet destekleri de bulunuyor.

Bununla birlikte, İngiltere’de RNIB, ABD’de Lighthouse Guild gibi görme engelli dernekleri ile iş birliklerimiz var” diyor.

2020 yılında 750 bin dolarlık tohum yatırım alan WeWALK’un pandemiye rağmen üç kat büyüdüğünü ifade eden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Çok daha gelişmiş bir navigasyon deneyimi için dünyanın ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Imperial College London ile birlikte bir AR-GE projesi yürütüyoruz.

Önümüzdeki üç yıllık projeksiyonda her yıl en az iki kat büyümeyi hedefliyoruz. WeWALK, Japonya’nın en önemli teknoloji fuarlarından CEATEC’te en iyi start up seçildi. Hayalimiz, WeWALK’un akıllı şehircilik, görsel tanıma ve sesli asistan teknolojileriyle entegre ederek görme engellilerin kişisel asistanı haline gelmesi.”

3 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞACAK *

Türkiye’de 3 bin görme engelli öğrenciye WeWALK ulaştırmak için ‘Birlikte Yürüyelim’ sloganıyla bir kampanya başlattıklarını ifade eden Kürşat Ceylan, “Şu ana kadar kimi belediyeler ve şirketlerin dahil olmasıyla 650 öğrenciye ulaşıldı. Umarız 3 Aralık Engelliler Günü’ne kadar 3 bin öğrenciye de ulaşılır” diyor.