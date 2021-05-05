Champs, yeni nesil bir hizmet platformu. Platform, müşteri destek hizmetleri konusunda yer ve zamandan bağımsız olarak çalışmak isteyen marka elçilerini, şirketlerle bir araya getiriyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

2021 yılında platformda 10 bin aktif üye olması hedefleniyor. Dijitalleşme çağında daha sürdürülebilir iş modelleri geliştirme fikriyle ortaya çıkan Champs, müşteri destek hizmetleri konusunda yer ve zamandan bağımsız olarak çalışmak isteyen marka elçilerini, şirketlerle bir araya getirerek, yeni nesil müşteri hizmetleri platformunu faaliyete geçirdi.

Bir girişimcilik ekosistemi olan ve fiziksel mekanın sınırlarına bağlı kalmadan iş süreçlerini dijital kanalları aracılığıyla yürütmeyi hedef alan Champs, şirketlerle, kariyer uzmanlıkları çerçevesinde eğitimli marka elçilerini bir araya getiriyor.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA MODELİ

Champs Kurucu Yöneticisi Mahir Tüzün, müşteri hizmetleri sektörünün son 15 yıllık tarihinde gelişimini ve değişimini yoğun yaşayan profesyonellerden biri aynı zamanda.

Tüzün, geleneksel iş süreçlerinde maliyet baskıları, işi yöneten ekiplerin ve tedarikçilerin yaşadığı kârlılık sorunları gibi engellerin servis sağlayıcı şirketler, müşteriler ve çalışanlar üzerinde ciddi bir baskı yarattığı gerekçesiyle daha bağımsız, esnek, fiziksel sınırlara bağlı kalmayan GIG (bağımsız çalışma) modelini inceleyerek kendi platformunu kurdu.

Bu anlamda Champs, Türkiye’de ilk defa tüketici destek hizmetleri konusunda yer ve zamandan bağımsız (freelance) olarak çalışmak isteyenlere yönelik hizmet veren bir platform. Sistem üyelik formatı üzerinden işliyor. Serbest zamanlı çalışmak isteyen herkes üye olabiliyor.

Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra bireylerin belirttikleri becerilerine ve deneyimlerine göre sınıflandırılıyor. Üyelerin güçlü ve gelişmeye açık alanları belirlendikten sonra, e-öğrenme altyapısı ile kendilerine eğitimler atanıyor ve çalışmaya hazır hale gelmelerine destek olunuyor.

10 BİN ÜYE HEDEFİ

Platformdaki üyelerin sisteme girdiklerinde gelir beklentilerini ve çalışma sürelerini kendilerinin belirlediğini ifade eden Tüzün, şöyle devam ediyor: “Bu sayede özgür çalışmak isteyen marka elçilerine gelirlerini maksimize etme olanağı sunuyoruz.

Asgari ücretin en az iki katı ile yetkinliklerine ve iş çıktılarına bağlı olarak beş katı arasında kazanç sağlayabilirler. Bugüne kadar 2 binin üzerinde talep aldık.

Şu an alanında lider birkaç teknoloji şirketi ile aynı anda çok yeni çalışmaya başladık. 2021 yılında platformda 10 bin aktif üye olmasını hedefliyoruz.

Hem Türkiye pazarı hem de Avrupa ve Ortadoğu pazarında faaliyetlerimizi artırmak için yatırım yapacağız. Hollanda, İngiltere ve Kuzey Amerika’da organizasyonumuzu yapılandırdık, temsilcilerimiz hem girişimci marka elçileri hem de kurumsal firmalarla görüşmelerinde oldukça olumlu geribildirimler alıyorlar.”

KOBİLER MOBİL VE E-TİCARETE ODAKLANACAK

TÜRKONFED ve Paynet, KOBİ’lerin dijital, finansal, teknolojik altyapıları ve gelişim seviyeleri ile gelecek beklentilerini tespit etmek üzere yaptıkları “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi” başlıklı araştırmanın ilk fazını kamuoyuyla paylaştı.

11 ilde bin KOBİ ile görüşülerek yapılan araştırma, COVID-19’un bazı şirketlerde dijitalleşmeyi tetikleyici bir unsur olarak görüldüğünü, bazı şirketler için ise yatırımdan kaçınma gerekçesi olduğunu ortaya koydu.

Son üç yılda dijital alanda ağırlıklı olarak internet sitelerine yatırım yapan KOBİ’lerin gelecek üç yılda odaklanmayı hedefledikleri alanlar ise mobil uygulamalar ve e-ticaret oldu.