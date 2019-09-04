Blockchain girişimlerini destekleyecek
İsviçre merkezli uluslararası hızlandırma programı Blockchain Propulsion ve KOOPHub, girişimlere Blockchain tabanlı projelerinde ve kripto fonlama süreçlerinde destek olmak için güç birliği yaptı. Bu işbirliğinin Türkiye’de ekosisteme destek vermesi hedefleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İsviçre merkezli uluslararası hızlandırma programı Blockchain Propulsion, girişimlerin ve kurumsal projelerin fon temin, yazılım geliştirme ve küresel pazarlarda büyüme süreçlerini desteklemek amacıyla inovasyon platformu KOOPHub ile stratejik ortaklık yaptı.
Deneyimli Blockchain girişimcilerinin ve yatırımcılarının yönetiminde yer aldığı Blockchain Propulsion, erken düzey girişimlerin başarılı olması ve geleneksel risk girişim sermayesi veya STO’lar (Security Token Offering – Kitlesel fonlama ile menkul kıymet token’lerini halka arz etme yöntemi) aracılığıyla yatırım bulmalarını sağlamak üzere hizmetler sunacak.
Blockchain Propulsion Kurucusu ve CEOsu Stefan Deiss, “Türkiye’de inovatif girişimler ve kuruluşlar için ekosistem oluşturan KOOPHub ile güçlerimizi birleştirmekten son derece mutluyuz” diyor.
Blockchain Propulsion, blockchain girişimlerini hızlandırmak ve işletmelerini desteklemek misyonuyla, stratejik ülkelerde “Propulsion Hub’ları” kuruyor.
EN YÜKSEK ORAN TÜRKİYE’DE
Statistica’nın 2019 Küresel Müşteri Araştırması’na göre, Avrupa ülkeleri arasında kişi başına en yüksek kripto para sahiplik oranı Türkiye’de bulunuyor. Bu işbirliği, Türkiye’nin hızla büyüyen ekosistemine önemli destek sağlayacak.
KOOPHub, Türkiye’deki proje ve girişimlerin Blockchain Propulsion’ın hızlandırma programı üzerinden uluslararası pazarlara açılmasına rehberlik edecek.
KOOPHub’ın kurucularından Mustafa Baltacı, “Ortak birikimlerimiz üzerinden sunacağımız mentorluk, iş geliştirme, yazılım geliştirme ve hukuki destek programı ile Türkiye ve komşu pazarlardaki Blockchain projelerini destekleyeceğiz” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?