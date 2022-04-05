Seyahat ederken de para kazanmanızı sağlayan girişim Glocalzone, 420 bin Euro yatırım aldı. Glocalzone’un ilk hedefi ise alınan bu yatırımın katkısıyla Latin Amerika’ya açılmak.

Dünyanın herhangi bir yerinden, seyahat eden insanlar aracılığı ile alışveriş yapmanızı ve seyahat ederken de para kazanmanızı sağlayan Glocalzone, yatırım aldı.

Koray Gültekin Bahar, Ahmed Faruk Karslı, Erman Turan, İlker Diker, Uğur Şeker, Bülent Tekmen, Kerem Seçkin, Angel Effect ve Angel Effect üye ağında yer alan bireysel yatırımcılar Gülin Ölçer, Muhammet Kaya isimlerinin de yer aldığı köprü turunda yatırım alan Glocalzone’un ilk hedefi ise Latin Amerika’ya açılmak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen tüm ana metriklerinde minimum yüzde 300 büyüyen Glocalzone, tüm dünyada uluslararası alışverişin en temel pazaryerlerinden birisi olmayı hedefliyor.

Ürün almak isteyen insanlar için dünyanın her ülkesini ve ürününü erişilebilir kılan Glocalzone, seyahat eden insanların da seyahatleri esnasında ek gelir elde ederek hem masraflarını azaltmalarına yardımcı oluyor hem de sonraki seyahatleri için ek bütçe oluşturmalarına olanak sağlıyor.

PANDEMİDE DE BÜYÜDÜ

Salgın süresinde bile büyümelerinin durmadığını belirten Glocalzone CEO’su Doğan Turan, bundan sonraki tek hedeflerinin bu modeli dünyanın farklı ülkelerinde test edip, farklı pazarlarda da modeli ispat etmek olduğunu belirtiyor.

Yatırımcılar arasında yer alan Koray Gültekin Bahar, “Bireysel olarak da kullanıcısı olduğum Glocalzone’a global yolculuğuna ilk adım olan bu turunda da hem bireysel hem de yönetim kurulunda yer aldığım Angel Effect olarak yatırım sağladık. Hem fikre hem girişimceye olan inancımız ile globalde ilerlemelerini izleyecek olmak bizi çok heyecanlandırıyor” diyor.