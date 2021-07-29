Sanal gerçeklik teknolojisi ile etkinliklere ev sahipliği yapan Modern Innova, hızla büyüyor. Şirketin kurucu ortağı Alper Gökçer, “Buluşma ve paylaşım platformu Vemaker’la iş dünyasında yeni bir çağ açmayı hedefliyoruz” diyor.

Pandemi ile birlikte birçok etkinlik sanal ortama taşındı. Bu etkinliklere altyapı sağlayan dijital sanatlar ajansı Modern Innova, Kerem Gençler ve Alper Gökçer tarafından kuruldu.

Şirket, sanal gerçeklik teknolojisi ile iş dallarına uygun eğitim modülleri, iş güvenliği simülasyonları, hekim ve mümessil eğitimleri ile yaratıcı pazarlama yöntemleri ve oyunlaştırma içerikleri üretiyor.

Ağırlıklı olarak iş güvenliği eğitimlerinin yanında şirket ve fabrika oryantasyon modülleri üreten şirket, Türkiye’nin ilkVR eğitim projelerinden birisi olan AFAD Deprem Simülasyonu Eğitimi’ni gerçekleştirdi.

Kurumlara özel, firma eğitim modülleri, fabrika oryantasyon VR uygulaması gibi farklı paketler de tasarlayan Modern Innova, etkinlik, eğitim, buluşma, çalışma ve paylaşım platformu olan Vemaker’ı hayata geçirdi.

Platformda şu an firmalar tüm etkinliklerini, toplantılarını, kongrelerini, fuarlarını ve özel buluşmalarını yapabiliyor. Katılımcılar, platform içerisinde farklı kişilerle konuşabiliyor, istediği etkinlik, fuar ve toplantıya katılabiliyor ve ofisini Vemaker’a taşıyarak platform üzerinden çalışabiliyor.

Vemaker’da aynı zamanda markaların talebine göre özel konsept çalışmalar da yapılabiliyor. Sosyal bir platform olarak tasarlanan Vemaker, sürekli kullanıcıların aktif olabildikleri ve sosyalleşebildikleri bir mecra olmayı amaçlıyor.

DAVA SANAL ORTAMA TAŞINDI

Modern Innova Yönetici Ortağı Alper Gökçer, kısa süre önce platformda global bir markanın dijital kariyer gününe ev sahipliği yaptıklarını söylüyor.

Bin 400 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler şirket uzmanlarından bilgi aldı. Platformda gerçekleşen bir diğer etkinlik ise Aksan Akademi 2021 Programı’nda yer alan kurgusal dava yarışması oldu.

Türkiye’nin önde gelen hukuk fakültelerinin üçüncü sınıfında okuyan öğrencilerin başvuruları sonucunda Aksan Akademi 2021 Programı’na seçilen 40 öğrenci, davalı ve davacı tarafları olarak ayrılarak, kurgusal bir dava gerçekleştirdi.

GELECEĞİN FÜTÜRİSTİK İŞİ

Platformun kısa süre önce Dünya Ekonomik Forumu’nda da açıklanan “geleceğin fütüristik işleri” listesine girmiş yedi işten biri olma özelliğini taşıdığını ifade eden Gökçer, şöyle devam ediyor: “Parti, şirket kongreleri, canlı katılımlı mitingler ve konserler de gerçekleştirilebiliyor.

Önümüzdeki dönemde eğitim binaları ile farklı alanlarda sürekli veya dönemsel eğitimler düzenlenirken workshop’lar da tasarlanabilecek.

Spor ve oyunlaştırma adası ile tüm katılımlarda özel rekreasyon zamanları değerlendirilebilir olacak ve bu alanlarda firmalar için takım aktiviteleri düzenlenecek. Vemaker ile iş dünyasında yeni bir çağ açmayı hedefliyoruz.”

“Ofis süreçlerini platforma taşıyacağız”

“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü liderliğinde gerçekleştirilecek Multiforesee 2021 konferansı bu yıl Vemaker’da düzenlenecek. Uluslararası bilimsel poster sunumları, konferanslar, açılış konuşmacıları ve fuaye alanları ile organize edilecek etkinlik iki gün sürecek.

Bir yanda da Vemaker üzerinde yapılmakta olan Backyard WorkHub projelerimiz ile de ofislerin tüm süreçlerini platformumuza geçireceğiz. 2020 ciromuz 500 bin TL olarak gerçekleşmişti. 2021 için ise ciro hedefimiz 2,5 milyon TL.”