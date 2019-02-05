Sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunan girişimlerin seçilerek, büyümelerinin destekleneceği “Accelerate2030 Programı” başlıyor. Program için başvurular 1 Şubat’ta başlayacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleşecek küresel Accelerate2030 Programı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirme odaklı projelere uluslararası seviyede ölçeklenme konusunda destek verecek.
Accelerate2030’un 2019 ayağı için başvurular http://www.accelerate2030.net/ sitesi üzerinden 1 Şubat itibariyle başlıyor. Destek verilecek girişimler ekim ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek finale başvurma şansı elde edecek.
SOSYAL İNOVASYON
Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “Anadolu Efes,Impact Hub İstanbul ve UNDP işbirliğinde gerçekleşen programın; “Accelerate2030 programı girişimcilere akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilebilmesi için tüm sektörleri kapsayan global bir çerçeve sunuyor.
Girişimcilere, etkilerini büyütmeleri sürecinde onlara özel tasarlanan eğitim, mentörlük ve stratejik ağ gibi desteklerde bulunuyor” diyor.
Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu ise Türkiye’de sosyal inovasyonun teşvik edilmesi ve girişimcilik ekosisteminden başlayarak iş yapış biçimlerinde sosyal etki odaklı yaklaşımın benimsenmesi için durmadan çalıştıklarını söylüyor.
Sabuncu, “Bu noktada 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek istenen Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri, gerek insanlık olarak çözmemiz gereken konulara dikkat çekilmesi, gerekse çözüme doğru güçlü işbirliklerinin oluşturulması adına büyük önem taşıyor“ diye konuşuyor.
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