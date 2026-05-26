  • Marmaris’e yüzen şehir yanaştı: Dev kruvaziyerle bir günde 3 Bin 786 turist geldi

Kruvaziyer turizminin hareketli geçtiği Muğla'nın Marmaris ilçesi, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı dev yolcu gemisini ağırladı.

Anadolu Ajansı

Marmaris’e yüzen şehir yanaştı: Dev kruvaziyerle bir günde 3 Bin 786 turist geldi

Kuşadası'nın ardından Marmaris Limanı'na yanaşan 333 metre uzunluğundaki gemiden inen 3 bin 786 turist ve beraberindeki mürettebat, ilçedeki turistik noktaları gezdi.

Geminin uzunluğu 333 metre

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

3 binden fazla yolcu bulunuyor

Gemide 3 bin 786 yolcu ve 1345 personelin bulunduğu belirtildi.

Turistler Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi'ni gezdi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

Günübirlik koy turlarına katıldılar

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

Bir sonraki durak İtalya'nın Napoli Limanı

MSC Divina'nın bir sonraki durağının, İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.
