Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramın ikinci gününe dikkat

Yarın başkentte parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını bildiren Tekin, yağışların perşembe ve cuma günü görüleceğini, daha sonra kenti terk edeceğini belirtti.

Tekin, Ankara'da 4 gün boyunca hava sıcaklıklarının 22-25 derecede seyredeceğini söyledi.

İstanbul'da da yarın parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, "Bayramın ikinci günü İstanbul genelinde yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 4 gün boyunca 23-26 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

İzmir'de yarın kıyı kesimlerde güneşli havanın etkili olacağını, kentin iç kesimlerinde yağış görüleceğini aktaran Tekin, sıcaklıkların 4 gün boyunca 28-30 derecede olacağını kaydetti.