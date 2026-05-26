Baklava satışlarında kutu darası uygulamasıyla ilgili yaşanan tartışmalar Kurban Bayramı öncesinde yeniden gündeme geldi. Firma, baklava alışverişi yapan vatandaşları dara konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
1 "Bin TL'lik baklava alan müşteri sadece kutuya 150 TL veriyor"
Hatay merkezli Adana, Osmaniye ve Mersin'de 35 şubesi bulunan bir firma, şubelerine "Ödemelerinizi kutuya değil baklavaya yapmaktasınız" yazan uyarıcı afiş astı. Bir kilogramlık baklava kutusunun 100 gram geldiği baklava satışında firma, kutu darası alarak satış yapıyor. Bin TL'lik baklava alan müşterinin sadece kutuya 150 TL verdiğini ifade eden firma bölge sorumlusu Serkan Yücel, "İnsanlarımız kutuya değil baklavaya ücret ödesin" sözleriyle Kurban Bayramı öncesi insanları uyardı.
2 "Baklava kutuları yaklaşık 100-150 gram ağırlığında"
Firmanın bölge sorumlusu Serkan Yücel, baklava kutularının yaklaşık 100 ila 150 gram ağırlıkta olduğunu belirtti.
3 "Baklava kutularında kutu darası bizim için çok önemli"
Yücel, "Hatay merkezli; Adana, Osmaniye ve Mersin'de olmak üzere toplam 35 şubesi olan bir işletmeyiz. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına biz ürünlerimiz tamamen günlük ve tazedir. Üretimlerimiz tamamen günlük yapıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak adına baklava kutularında kutu darası bizim için çok önemlidir. Baklava kutu darası ortalama 100 ila 150 gram arasında geliyor ve normalde kilo oranı pahalı ürünlerde yüksek rakama ulaşan bir sorundur. Biz de bunu tamamen ortadan kaldırmak, müşteri memnuniyeti açısından doğruluk ve dürüstlük adına kutu darasını alıyoruz." ifadelerini kullandı.
4 "İnsanlarımız kutuya değil, baklavaya ücret ödesin"
Vatandaşların özellikle kutu darasının alındığı işletmeleri tercih etmelerini tavsiye ettiklerini belirten Yücel, "Bayram öncesi özellikle insanlarımıza kutu darasının alındığı işletmeleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. İnsanlarımız kutuya değil, tamamen baklavaya ücret ödesin. Baklava alırken kesinlikle baklavanın kutusunun darasını alıp almadığını kontrol edelim. Alınmayan yerlerden tavsiye etmiyoruz" dedi.