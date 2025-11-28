ARA
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuruya göre, ülke genelinde 81 ilde özel sektör iş yerlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir alım süreci başlatıldı. Bu alımlarda KPSS şartı aranmayacak. Peki 2025 İŞKUR KPSS'siz personel alımı başvurusu nasıl yapılır?


İŞKUR personel alımı: 2025 İŞKUR KPSS'siz personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam piyasasını canlandırma hedefiyle, aralarında özel sektörün yanı sıra okullar ve hastanelerin de bulunduğu kurumlarda görevlendirilmek üzere binlerce personel alımı yapılacağını duyurmuştur. Bu alım süreci, toplam 4.143 kişilik bir kontenjanı kapsamakta olup, en büyük kolaylığı ise KPSS puanı şartı aranmaması.

81 İlde KPSS Şartsız Personel Alımı Kadro Dağılımı

Alımların büyük çoğunluğu, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, temizlik ve güvenlik pozisyonlarına ayrılmıştır:

 Temizlik Görevlisi Kontenjanları

Kadro PozisyonuKontenjan Sayısı
Temizlik Görevlisi (Genel)2.808
Beden İşçisi (Temizlik)368
Hastane Temizlik Görevlisi78
Uçak Temizlik Görevlisi10
Cadde, Sokak, Park Temizlik İşçisi6
Laboratuvar Temizlik İşçisi1

Güvenlik Görevlisi Kontenjanları

Kadro PozisyonuKontenjan Sayısı
Güvenlik Görevlisi (Genel)454
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)331
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)73
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı21
Hastane Güvenlik Görevlisi2
Eğitim Kurumları Güvenlik Görevlisi1
GÜVENLİK TOPLAM882

Temel Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İŞKUR’a kayıtlı olmak (Kayıt işlemi online olarak yapılabilmektedir).

Başvurulan pozisyon için ilanda belirtilen özel niteliklere (sertifika, deneyim, eğitim düzeyi vb.) sahip olmak.

Görevini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yöntemleri

Adaylar, İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel personel alımı ilanlarına üç farklı yöntemle başvurularını tamamlayabilirler:

Online: İŞKUR’un resmî internet sitesi (e-Şube) üzerinden.

Telefon: ALO 170 İletişim Hattı üzerinden.

Bizzat: Size en yakın İŞKUR il veya ilçe müdürlüğüne giderek.
