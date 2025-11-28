Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam piyasasını canlandırma hedefiyle, aralarında özel sektörün yanı sıra okullar ve hastanelerin de bulunduğu kurumlarda görevlendirilmek üzere binlerce personel alımı yapılacağını duyurmuştur. Bu alım süreci, toplam 4.143 kişilik bir kontenjanı kapsamakta olup, en büyük kolaylığı ise KPSS puanı şartı aranmaması.
81 İlde KPSS Şartsız Personel Alımı Kadro Dağılımı
Alımların büyük çoğunluğu, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, temizlik ve güvenlik pozisyonlarına ayrılmıştır:
Temizlik Görevlisi Kontenjanları
|Kadro Pozisyonu
|Kontenjan Sayısı
|Temizlik Görevlisi (Genel)
|2.808
|Beden İşçisi (Temizlik)
|368
|Hastane Temizlik Görevlisi
|78
|Uçak Temizlik Görevlisi
|10
|Cadde, Sokak, Park Temizlik İşçisi
|6
|Laboratuvar Temizlik İşçisi
|1
Güvenlik Görevlisi Kontenjanları
|Kadro Pozisyonu
|Kontenjan Sayısı
|Güvenlik Görevlisi (Genel)
|454
|Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|331
|Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|73
|Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
|21
|Hastane Güvenlik Görevlisi
|2
|Eğitim Kurumları Güvenlik Görevlisi
|1
|GÜVENLİK TOPLAM
|882
Temel Başvuru Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İŞKUR’a kayıtlı olmak (Kayıt işlemi online olarak yapılabilmektedir).
Başvurulan pozisyon için ilanda belirtilen özel niteliklere (sertifika, deneyim, eğitim düzeyi vb.) sahip olmak.
Görevini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yöntemleri
Adaylar, İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel personel alımı ilanlarına üç farklı yöntemle başvurularını tamamlayabilirler:
Online: İŞKUR’un resmî internet sitesi (e-Şube) üzerinden.
Telefon: ALO 170 İletişim Hattı üzerinden.
Bizzat: Size en yakın İŞKUR il veya ilçe müdürlüğüne giderek.