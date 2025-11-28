Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam piyasasını canlandırma hedefiyle, aralarında özel sektörün yanı sıra okullar ve hastanelerin de bulunduğu kurumlarda görevlendirilmek üzere binlerce personel alımı yapılacağını duyurmuştur. Bu alım süreci, toplam 4.143 kişilik bir kontenjanı kapsamakta olup, en büyük kolaylığı ise KPSS puanı şartı aranmaması.