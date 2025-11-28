Mobil yarış oyunları ile tanınan İstanbul merkezli oyun stüdyosu SuperGears, yaptığı açıklamada 2,1 milyon dolarlık tohum yatırım turunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği tura mevcut yatırımcılar da devam yatırımlarıyla katıldı. Tura, Türkiye’nin yenilikçi portföy yönetim şirketlerinden Hedef Portföy liderlik etti.

Supergears Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Hedef Portföy, Basehub ile iş birliği içinde, SuperGears’ın uzun vadeli büyüme yolculuğunu desteklemek üzere özel olarak oluşturduğu Supergears GSYF aracılığıyla yatırım sağladı. Bu fonun şirketin adını taşıması, SuperGears’ın vizyonuna ve global mobil yarış pazarındaki ölçeklenme potansiyeline duyulan güveni güçlü bir biçimde ortaya koyuyor. Yatırım turunda ayrıca APY Ventures ve Güney Kore merkezli oyun devi KRAFTON gibi önemli küresel oyuncular da yer alırken, The TMRW Foundation, ACK Ventures, Yıldız Tekno GSYO, İbrahim Akman ve Emre Yıldız gibi mevcut yatırımcılar da tura katılım gösterdi. Bu tur, SuperGears’ın 2023’te tamamladığı 1,5 milyon dolarlık tohum öncesi yatırımın ardından aldığı ikinci büyük finansman oldu.

SuperGears Games

2022 yılında yarış oyunları geliştirmek üzere kurulan SuperGears Games, Racing Kingdom markasıyla tüm ana yarış türlerini tek bir marka altında buluşturan yeni bir mobil yarış evreni inşa ediyor. Yeni nesil grafik teknolojileri, gerçekçi ses tasarımı ve lisanslı global araç üreticilerinin desteğiyle geliştirilen bu evren, mobilde üst düzey bir yarış deneyimi sunmayı hedefliyor. Serinin ilk oyunu Racing Kingdom: King of Drag, Haziran ayında iOS ve Android platformlarında küresel olarak yayınlandı ve Audi, Chevrolet, Lotus, Ford ve Volkswagen gibi markaların resmi lisanslı araçlarını içeren zengin içerik yapısıyla kısa sürede dünya genelinde 1,6 milyon kullanıcıya ulaştı. Oyun aynı zamanda Apple App Store ve Samsung Galaxy Store’da öne çıkarıldı ve Türkiye’nin prestijli oyun ödüllerinden Kristal Piksel 2025’te iki kategoride ödül kazandı.

2,1 Milyon Dolarlık Tohum Yatırım Turu

SuperGears Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Yasin Demirden, yatırım turuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “SuperGears olarak, mobil yarış deneyimini sadece bir oyunla sınırlı tutmak istemiyoruz; kendi yarış evrenimizi inşa ediyoruz. Bu yatırım, vizyonumuza duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Hem yerli hem de global ölçekte, oyun dünyasında fark yaratan değerli yatırımcılarımızın bize duyduğu güven, Racing Kingdom’ı dünya çapında büyütme hedefimize büyük güç katıyor.”

Hedef Portföy Supergears GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Kerem Özten ise şunları söyledi: “SuperGears ekibiyle ilk tanışmamızdan itibaren vizyonlarının netliği ve oyun teknolojilerine olan hâkimiyetleri bizi etkiledi. Oyun sektörü, global ölçekte en hızlı dönüşen ve en yüksek değer yaratan dikeylerden biri haline geldi. SuperGears, bu dönüşümü sadece takip eden değil, tasarlayan bir ekip. Racing Kingdom’ın dünya çapında ölçeklenme potansiyeli bizi heyecanlandırıyor ve bu yolculuğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Basehub ekibine de yatırım sürecinin hem yatırım hem de kapsamlı durum tespiti aşamalarında verdikleri değerli katkı için ayrıca teşekkür ederiz.”

Basehub yönetici ortakları ise yatırım ve fon yapılanmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Hedef Portföy çatısı altında hayata geçirdiğimiz SuperGears GSYF’nin oluşumunda lider ortak olarak yer almamız, Türkiye oyun ekosisteminin küresel rekabette güçlenmesine yönelik uzun vadeli vizyonumuzun önemli bir adımıdır. SuperGears ekibinin derin teknik birikimi ve global ölçekte ölçeklenebilir ürün vizyonu, Basehub olarak oyun teknolojileri alanında yatırım yapmak istediğimiz yeni nesil şirket profilinin güçlü bir yansıması. Bu fon ile yalnızca SuperGears’a değil, Türkiye’den çıkacak yeni oyun markalarının oluşumuna da katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli de değerlendirmesinde, SuperGears’ın teknik kapasitesi, ürün kalitesi ve global yarış evreni oluşturma vizyonunun hem sektöre hem Türkiye’den çıkan oyun markalarına ilham verici bir örnek sunduğunu ifade etti.

Yeni yatırımla birlikte SuperGears, Racing Kingdom: King of Drag’in global operasyonlarını genişletmeye, yarış evrenini yeni oyunlarla büyütmeye ve markayı dünya çapında milyonlarca oyuncunun aktif olarak takip ettiği sürdürülebilir bir mobil yarış markasına dönüştürmeye odaklanıyor.