Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahibi ve kiracıların gözü Aralık ayı kira zammında

Türkiye'de kira artış oranı, hem konut hem de işyeri kiraları için temel olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre belirlenir.

İşte hesaplamanın temel dayanakları ve yöntemleri:

Hesaplama Detayı Açıklama Yasal Dayanak Türk Borçlar Kanunu (TBK) Madde 344 Belirleyici Veri TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 Aylık Ortalaması Kullanım Amacı Bu oran, ev sahiplerinin kiralara yapabileceği yasal üst sınırı (tavan zammı) temsil eder. Ev sahibi ve kiracı bu oranın altında bir zamda anlaşabilir, ancak üzerinde anlaşamazlar. Uygulama Alanı Hem konut hem de işyeri kira sözleşmeleri için geçerlidir.

Önemli Güncel Durum (2025 İtibarıyla)

%25 Sınırının Kalkması: Konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan geçici yasal düzenleme, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.

Mevcut Üst Sınır: Bu tarihten itibaren kira zamları için yasal üst sınır, yeniden tamamen TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiştir.