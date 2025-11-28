Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahibi ve kiracıların gözü Aralık ayı kira zammında

ARA
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü 2025 Aralık ayı kira artış oranında. Aralık ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için geçerli olacak oran, Kasım 2025 ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenecek. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?


Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği Aralık ayı kira artış oranı için tüm gözler, artık Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrilmiş durumda. Kira sözleşmelerinin yenilenmesinde kullanılacak olan kesin oran, Kasım 2025 ayına ait enflasyon verilerinin (TÜFE) açıklanmasıyla birlikte netleşecek. TÜİK’in bu verileri, her ay olduğu gibi, Aralık ayının ilk günlerinde kamuoyuna duyurması bekleniyor. 

1 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba saat: 10:00

Belirleyici Veri: Kasım 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı.

Bu tarihte TÜİK verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal üst sınır da belli olacaktır.

2 Kasım 2025 Kira Artış Oranı

Kasım 2025 Kira Artış Oranı

Yasal Tavan Zam Oranı: %37,15

Dayanak: TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı.

Kasım 2025 içerisinde kira sözleşmesini yenileyen kiracılar ve ev sahipleri, Türk Borçlar Kanunu gereğince kira bedelini en fazla bu oran (%37,15) üzerinden artırabildiler.

Örnek Hesaplama (Kasım 2025):

Mevcut Kira BedeliArtış OranıArtış MiktarıYeni Kira Bedeli
10.000 TL%37,153.715 TL13.715 TL

3 Kira Artış Oranı Hesaplama Yöntemi

Kira Artış Oranı Hesaplama Yöntemi

Türkiye'de kira artış oranı, hem konut hem de işyeri kiraları için temel olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre belirlenir.

İşte hesaplamanın temel dayanakları ve yöntemleri:

Hesaplama DetayıAçıklama
Yasal DayanakTürk Borçlar Kanunu (TBK) Madde 344
Belirleyici VeriTÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 Aylık Ortalaması
Kullanım AmacıBu oran, ev sahiplerinin kiralara yapabileceği yasal üst sınırı (tavan zammı) temsil eder. Ev sahibi ve kiracı bu oranın altında bir zamda anlaşabilir, ancak üzerinde anlaşamazlar.
Uygulama AlanıHem konut hem de işyeri kira sözleşmeleri için geçerlidir.

Önemli Güncel Durum (2025 İtibarıyla)

%25 Sınırının Kalkması: Konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan geçici yasal düzenleme, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.

Mevcut Üst Sınır: Bu tarihten itibaren kira zamları için yasal üst sınır, yeniden tamamen TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiştir.
