Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahibi ve kiracıların gözü Aralık ayı kira zammında

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği Aralık ayı kira artış oranı için tüm gözler, artık Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrilmiş durumda. Kira sözleşmelerinin yenilenmesinde kullanılacak olan kesin oran, Kasım 2025 ayına ait enflasyon verilerinin (TÜFE) açıklanmasıyla birlikte netleşecek. TÜİK’in bu verileri, her ay olduğu gibi, Aralık ayının ilk günlerinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.
1 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba saat: 10:00
Belirleyici Veri: Kasım 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı.
Bu tarihte TÜİK verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal üst sınır da belli olacaktır.
2 Kasım 2025 Kira Artış Oranı
Yasal Tavan Zam Oranı: %37,15
Dayanak: TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı.
Kasım 2025 içerisinde kira sözleşmesini yenileyen kiracılar ve ev sahipleri, Türk Borçlar Kanunu gereğince kira bedelini en fazla bu oran (%37,15) üzerinden artırabildiler.
Örnek Hesaplama (Kasım 2025):
|Mevcut Kira Bedeli
|Artış Oranı
|Artış Miktarı
|Yeni Kira Bedeli
|10.000 TL
|%37,15
|3.715 TL
|13.715 TL
3 Kira Artış Oranı Hesaplama Yöntemi
Türkiye'de kira artış oranı, hem konut hem de işyeri kiraları için temel olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre belirlenir.
İşte hesaplamanın temel dayanakları ve yöntemleri:
|Hesaplama Detayı
|Açıklama
|Yasal Dayanak
|Türk Borçlar Kanunu (TBK) Madde 344
|Belirleyici Veri
|TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 Aylık Ortalaması
|Kullanım Amacı
|Bu oran, ev sahiplerinin kiralara yapabileceği yasal üst sınırı (tavan zammı) temsil eder. Ev sahibi ve kiracı bu oranın altında bir zamda anlaşabilir, ancak üzerinde anlaşamazlar.
|Uygulama Alanı
|Hem konut hem de işyeri kira sözleşmeleri için geçerlidir.
Önemli Güncel Durum (2025 İtibarıyla)
%25 Sınırının Kalkması: Konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan geçici yasal düzenleme, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.
Mevcut Üst Sınır: Bu tarihten itibaren kira zamları için yasal üst sınır, yeniden tamamen TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiştir.