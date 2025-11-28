3 Türk Takımı, Avrupa’nın "En İyi Start-up Ödülü"ne layık görüldü

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) düzenlediği EIT Innovation Awards 2025 kapsamında gerçekleşen EIT Jumpstarter Büyük Finali’nde Türkiye 3 start-up takımıyla önemli bir başarıya imza attı. Budapeşte’de düzenlenen finalde Türkiye’den Polium Scientific takımı yarıştığı kategoride birinciliğe, Beaver Nexus ikinciliğe ve Chitolastic üçüncülüğe layık görüldü.

Avrupa Birliği’nin (AB) inovasyon ekosistemini güçlendirmek üzere kurulan ve merkezi Budapeşte’de bulunan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) ön hızlandırma programı EIT Jumpstarter’da dereceye giren girişimler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Enstitü, EIT Innovation Awards 2025 etkinliğini Budapeşte Kongre Merkezi’nde düzenledi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen EIT Jumpstarter Büyük Finali’nde 21 start-up, prestijli ödüller ve toplam 132 bin 500 avroluk erken aşama finansmanına layık görüldü. Büyük Finalde Türkiye’den 3 ekip dereceye girdi: Polium Scientific, “Gıda ve Tarım Teknolojileri” kategorisinde birincilik elde ederken; Beaver Nexus “Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar” kategorisinde ikinci ve Chitolastic “Ham Madde” kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bilimsel sonuçları uygulanabilir işlere dönüştürmeyi, Orta, Doğu ve Güney Avrupa’daki inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan EIT Jumpstarter programının Büyük Finali’nde, 20’yi aşkın ülkeden 908 başvuru arasından seçilen 42 takım, toplam 132 bin 500 avroluk ödül için yarıştı. 17 ülkeden temsilcilerin finale kaldığı etkinlikte, başvuranlar projelerini 7 farklı kategoride canlı sunumlarla tanıttı. Her kategoride 3 kazanan seçildi ve kategori birincileri 10 bin avroluk ödül kazandı.

Etkinlikte, savaşın etkilediği ülkelerde inovasyonu desteklemeye devam eden Ukraynalı kadınlar da EIT Red Kalyna programı kapsamında takdir edildi. EIT Awards, EIT ekosistemi içindeki yenilikçi işletmeleri ödüllendirirken, EIT Jumpstarter Next kapsamında EIT topluluğunun seçilmiş üyeleri ve ekipleri de uluslararası genişlemelerinde desteklendi.

RIS Proje Koordinatörü Kristina Lovrek: “Bu yılın finalistleri, sektörlerinde gerçek bir etki yaratma potansiyeline sahip”

EIT Bölgesel İnovasyon Şeması (RIS) Proje Koordinatörü Kristina Lovrek, EIT Jumpstarter programının her yıl daha güçlü ve daha yenilikçi fikirleri çektiğini görmenin ilham verici olduğunu belirterek, “Bu yılın finalistleri, sektörlerinde gerçek bir etki yaratma potansiyeline sahip olduklarını gösterdi. Biz de erken aşama konseptlerden ölçeklenebilir çözümlere giden yolculuklarında onları desteklemekten gurur duyuyoruz. Tutkularını ve sıkı çalışmalarını takdire şayan buluyoruz. Bu çalışmaları ile Avrupa’daki inovasyonun geleceğini şekillendireceklerinden eminim” ifadelerini kullandı.

EIT Jumpstarter programı, 2017’den bu yana 140 start-up’ın oluşturulmasına yardımcı oldu, 1.200’den fazla katılımcıya eğitim verdi, 2.000’den fazla yeni iş yarattı ve yaklaşık 150 milyon avro tutarında dış yatırım çekti.

Bu yıl kategoriler bazında EIT Jumpstarter’da dereceye giren takımlar sırasıyla şöyle:

• Sağlık: MYLeukaemia, İkinciler: Prospect Biotech, CheMOnitor

• Gıda ve Tarım Teknolojileri: Polium Scientific, İkinciler: BOREAL CACAO Ltd, AquaBoostNano

• Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar: RenU Fuel Solutions, İkinciler: Beaver Nexus, ARKai

• Yeni Avrupa Tasarım Girişimi: MycoNest, İkinciler: Groundwork, Virtual Sound Media

• Ham Madde: ProSpec, İkinciler: OPS Technologies, Chitolastic

• Ukrayna’yı Yeniden İnşa: Mindship, İkinciler: VR Revive, OMG Tetra

• Akıllı Şehirler ve Mobilite: SmartRoads, İkinciler: BridgeAID, SignalWings

• Batı Balkanlar Özel Ödülü: AquaBoostNano

• Akdeniz Üye Devletleri Özel Ödülü: RenU Fuel Solutions

• Uzak Bölgeler (OMR) Özel Ödülü: MYLeukaemia

Özel ödüller; Batı Balkanlar’dan (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova), Akdeniz üye devletlerinden (Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya, Türkiye, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk) ve Uzak Bölgeler’den (OMR: Fransa: Guadeloupe, Fransız Guyanası, Réunion, Martinik, Mayotte, Saint-Martin; Portekiz: Azorlar, Madeira; İspanya: Kanarya Adaları) gelen en iyi projelere verildi.