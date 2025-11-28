16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılan adayların en çok merak ettiği konu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen resmî takvime göre, 2025-YDS/2 sınav sonuçları aşağıdaki tarihte ilan edilecektir:

YDS ne zaman açıklanacak?

Sonuç Açıklama Tarihi: 5 Aralık 2025

Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2025 tarihinden itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla erişebilecek.

YDS Sınavı Geçerlilik Süresi

Genel Kural: YDS puanınız, akademik başvurular (Yüksek Lisans, Doktora) ve doçentlik başvuruları gibi çoğu resmî işlem için 5 yıl süreyle geçerlidir.

Kurum Bazlı İstisnalar: YDS puanının geçerlilik süresi, başvurulan kurumun (üniversite, kamu kurumu, özel sektör) kendi yönetmeliklerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, bazı üniversiteler yabancı dil yeterliliği için 5 yıldan daha kısa bir süre belirleyebilir veya yabancı dil tazminatı gibi bazı spesifik amaçlar için farklı süreler aranabilir. Ancak, temel kabul süresi 5 yıldır.

Puan Düşüşü İddiası: Sınavın her 5 yıldan sonra alt seviyeye düşürüldüğüne dair bir kural, ÖSYM'nin yayımladığı resmî kılavuzlarda yer almamaktadır. Genellikle, 5 yılın sonunda sınav sonucu geçerliliğini yitirir ve kurumlar sizden yeni bir puan talep eder.