ARA
DOLAR
42,51
0,17%
DOLAR
EURO
49,33
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5766,08
1,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
10898,70
-0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sınav sonuçları tarihi

YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sınav sonuçları tarihi

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sınav sonuçları tarihi


YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sınav sonuçları tarihi

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılan adayların en çok merak ettiği konu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen resmî takvime göre, 2025-YDS/2 sınav sonuçları aşağıdaki tarihte ilan edilecektir:

YDS ne zaman açıklanacak? 

Sonuç Açıklama Tarihi: 5 Aralık 2025

Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2025 tarihinden itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla erişebilecek.

YDS Sınavı Geçerlilik Süresi

Genel Kural: YDS puanınız, akademik başvurular (Yüksek Lisans, Doktora) ve doçentlik başvuruları gibi çoğu resmî işlem için 5 yıl süreyle geçerlidir.

Kurum Bazlı İstisnalar: YDS puanının geçerlilik süresi, başvurulan kurumun (üniversite, kamu kurumu, özel sektör) kendi yönetmeliklerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, bazı üniversiteler yabancı dil yeterliliği için 5 yıldan daha kısa bir süre belirleyebilir veya yabancı dil tazminatı gibi bazı spesifik amaçlar için farklı süreler aranabilir. Ancak, temel kabul süresi 5 yıldır.

Puan Düşüşü İddiası: Sınavın her 5 yıldan sonra alt seviyeye düşürüldüğüne dair bir kural, ÖSYM'nin yayımladığı resmî kılavuzlarda yer almamaktadır. Genellikle, 5 yılın sonunda sınav sonucu geçerliliğini yitirir ve kurumlar sizden yeni bir puan talep eder.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL