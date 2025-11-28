ALES 2025 ne zaman açıklanacak? ALES başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan ve 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu sonrası sonuçların açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takviminde netleşti.
1 ALES 2025 ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından resmen duyurularak geri sayım başlamıştır.
Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025
Sonuç Sorgulama Yöntemi:
Adaylar, puanlarını ve başarı sıralarını 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren;
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr)
ÖSYM Mobil Uygulaması aracılığıyla
T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecektir.
Önemli Bilgiler:
Belge Gönderimi: Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Yayınlanan sonuç duyuruları resmî tebligat niteliğinde kabul edilecektir.
Sonuç İçeriği: Sonuç ekranında; her bölüme ait doğru ve yanlış sayıları, ALES puanları ve başarı sıralamaları yer alacaktır.
Geçerlilik Süresi: ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacaktır.