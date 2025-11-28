ALES 2025 ne zaman açıklanacak? ALES başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan ve 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu sonrası sonuçların açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takviminde netleşti.