Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım Pazar günü tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki ALES 2025 ne zaman açıklanacak? ALES başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?


Akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan ve 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu sonrası sonuçların açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takviminde netleşti. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından resmen duyurularak geri sayım başlamıştır.

Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025

Sonuç Sorgulama Yöntemi:

Adaylar, puanlarını ve başarı sıralarını 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren;

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr)

ÖSYM Mobil Uygulaması aracılığıyla

T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecektir.

Önemli Bilgiler:

Belge Gönderimi: Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Yayınlanan sonuç duyuruları resmî tebligat niteliğinde kabul edilecektir.

Sonuç İçeriği: Sonuç ekranında; her bölüme ait doğru ve yanlış sayıları, ALES puanları ve başarı sıralamaları yer alacaktır.

Geçerlilik Süresi: ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacaktır.
