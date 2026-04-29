1 Mayıs noter açık mı? 1 Mayıs 2026 noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs Cuma: Tüm Noterler Kapalı
1 Mayıs, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle:
Türkiye genelindeki tüm noterlikler 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacaktır.
Araç satışı, vekaletname veya tasdik gibi işlemler bu tarihte yapılamayacaktır.
Nöbetçi Noter Hizmet Veriyor mu?
Resmi tatil günlerinde, hafta sonları uygulanan "nöbetçi noter" sistemi de hizmet vermemektedir. Dolayısıyla:
1 Mayıs Cuma günü nöbetçi noter bulunmayacaktır.
Ancak 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri, Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından belirlenen nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecektir.
İşlemlerinizi Ne Zaman Yapabilirsiniz?
Acil bir işleminiz varsa, tatil takvimini göz önünde bulundurarak şu tarihleri planlayabilirsiniz:
30 Nisan Perşembe: Mesai bitimine (saat 17:30) kadar tüm noterler açıktır.
1 Mayıs Cuma: Resmi tatil nedeniyle tamamen kapalıdır.
2-3 Mayıs (Hafta Sonu): Sadece nöbetçi noterler üzerinden işlem yapılabilir.
4 Mayıs Pazartesi: Tüm noterler normal mesai düzenine geri dönecektir.