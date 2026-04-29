1 Mayıs noter açık mı? 1 Mayıs 2026 noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs Cuma: Tüm Noterler Kapalı

1 Mayıs, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle:

Türkiye genelindeki tüm noterlikler 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacaktır.

Araç satışı, vekaletname veya tasdik gibi işlemler bu tarihte yapılamayacaktır.