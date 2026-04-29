Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatındaki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Sosyal kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda hazırlanan bu ilan; engelli, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan vatandaşlara ayrılan özel kontenjanlarla dikkat çekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alımı sürecini başlattı. Bakanlık bünyesinde temizlik görevlisi olarak görev yapacak 157 personelin dağılımı şu şekildedir:
Engelli Kontenjanı: 45 Kişi
Eski Hükümlü / TMY Kontenjanı: 112 Kişi
Başvuru Takvimi ve Kanalları
Başvuru süreci devam etmekte olup adayların son güne kalmadan işlemlerini tamamlaması önerilmektedir.
Başvuru Tarihleri: 27 Nisan – 04 Mayıs 2026
Online Başvuru: esube.iskur.gov.tr (İş Arayan girişi ile)
Diğer Kanallar: İŞKUR hizmet noktaları ve Alo 170 hattı.
Adaylarda Aranan Şartlar
Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için hem genel hem de başvurdukları kontenjana özel şartları taşımaları gerekmektedir.
1. Genel Şartlar
Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Görevini devamlı yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak.
Tam zamanlı ve vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
2. Özel Şartlar (Eğitim ve Durum)
Eğitim: Hem engelli hem de eski hükümlü kontenjanı için adayların en az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmaları gerekmektedir.
İkamet: Adayların başvuruda bulunacakları il sınırları içerisinde ikamet etmeleri zorunludur. Başvuru süresi içinde yapılan ikamet değişiklikleri (il dışından gelme) kabul edilmeyecektir.
Durum Belgesi: İlgili yönetmeliklere uygun olarak "Engelli" veya "Eski Hükümlü/TMY" statüsünde olunduğunun belgelenmesi şarttır.
Kritik Uyarı: İkametgah Kuralı
Başvurularda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınacaktır. Başvuru süreci başladıktan sonra ikametini ilan edilen yere taşıyan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ancak halihazırda o ilde yaşayıp adres değişikliğini nüfus müdürlüğünden tescil ettirenler, alacakları adres bilgileri raporu ile İŞKUR birimlerinden başvuru yapabileceklerdir.