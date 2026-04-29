Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

2. Özel Şartlar (Eğitim ve Durum)

Eğitim: Hem engelli hem de eski hükümlü kontenjanı için adayların en az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmaları gerekmektedir.

İkamet: Adayların başvuruda bulunacakları il sınırları içerisinde ikamet etmeleri zorunludur. Başvuru süresi içinde yapılan ikamet değişiklikleri (il dışından gelme) kabul edilmeyecektir.

Durum Belgesi: İlgili yönetmeliklere uygun olarak "Engelli" veya "Eski Hükümlü/TMY" statüsünde olunduğunun belgelenmesi şarttır.

Kritik Uyarı: İkametgah Kuralı

Başvurularda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınacaktır. Başvuru süreci başladıktan sonra ikametini ilan edilen yere taşıyan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ancak halihazırda o ilde yaşayıp adres değişikliğini nüfus müdürlüğünden tescil ettirenler, alacakları adres bilgileri raporu ile İŞKUR birimlerinden başvuru yapabileceklerdir.