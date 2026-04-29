TOKİ parası ne zaman geri yatar? TOKİ başvuru ücreti geri alma işlemleri

TOKİ projelerine başvuran ancak asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru tutarını herhangi bir kesinti olmaksızın geri alabiliyor. İade işlemleri, başvurunun gerçekleştirildiği banka (Halkbank, Ziraat Bankası veya Emlak Katılım) üzerinden yürütülüyor.

İade İşlemi Nasıl Yapılır? (Banka Bazlı Yöntemler)

Her bankanın iade prosedürü dijital kanallar üzerinden kolaylaştırılmıştır:

1. Halkbank İade İşlemleri

Dijital Onay: Halkbank üzerinden başvuru yapanlar, bankanın internet sitesinde yer alan "TOKİ Başvuru İadesi" ekranından T.C. kimlik numarası ve telefon bilgisiyle onay vererek paralarını alabilirler.

Hesaba Aktarım: Onay sonrası tutar, başvuru sahibine ait bir IBAN numarasına veya mevcut Halkbank hesabına aktarılır.