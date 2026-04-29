TOKİ parası ne zaman geri yatar? TOKİ başvuru ücreti geri alma işlemleri

TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında başvurusu reddedilen veya kurada ismi çıkmayan adaylar için iade süreci başlıyor. Yaklaşık 5.000 TL olarak belirlenen başvuru bedelinin geri alınması sürecinde, bankaların dijital kanalları ve ATM'ler üzerinden hızlıca işlem yapılabiliyor.
TOKİ projelerine başvuran ancak asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru tutarını herhangi bir kesinti olmaksızın geri alabiliyor. İade işlemleri, başvurunun gerçekleştirildiği banka (Halkbank, Ziraat Bankası veya Emlak Katılım) üzerinden yürütülüyor.
İade İşlemi Nasıl Yapılır? (Banka Bazlı Yöntemler)
Her bankanın iade prosedürü dijital kanallar üzerinden kolaylaştırılmıştır:
1. Halkbank İade İşlemleri
Dijital Onay: Halkbank üzerinden başvuru yapanlar, bankanın internet sitesinde yer alan "TOKİ Başvuru İadesi" ekranından T.C. kimlik numarası ve telefon bilgisiyle onay vererek paralarını alabilirler.
Hesaba Aktarım: Onay sonrası tutar, başvuru sahibine ait bir IBAN numarasına veya mevcut Halkbank hesabına aktarılır.
Ziraat Bankası İade İşlemleri
Otomatik İade: Çoğu durumda tutar, başvurunun yapıldığı hesaba otomatik olarak yansıtılır.
ATM'den Kartsız İşlem: Hesabı olmayanlar, Ziraat Bankası ATM'lerinden "Kartsız İşlemler" menüsü altındaki "TOKİ İade" seçeneğini kullanarak, SMS ile gelen doğrulama koduyla paralarını nakit çekebilirler.
Emlak Katılım İade İşlemleri
Şube ve İnternet Bankacılığı: Emlak Katılım üzerinden yapılan başvurularda iadeler, şubelerden veya mobil bankacılık üzerinden T.C. kimlik numarası doğrulaması ile gerçekleştirilmektedir.
Kimler İade Alabilir?
İade süreci sadece kurada çıkmayanları değil, şu grupları da kapsamaktadır:
Kurada Çıkmayanlar: Asil veya yedek listeye giremeyen tüm adaylar.
Başvurusu Reddedilenler: Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen ve başvurusu iptal edilen kişiler.
Şartları Sağlamayanlar: Gelir sınırı, ikametgah veya üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle elenenler.
Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar
|Dikkat Edilecek Husus
|Açıklama
|IBAN Sahipliği
|İade yapılacak IBAN numarasının mutlaka başvuru sahibi adına kayıtlı olması gerekir.
|Doğru Bilgi
|Başvuru sırasında verilen telefon numarasının güncel olması, doğrulama kodlarının iletilmesi açısından kritiktir.
|Kesinti Durumu
|TOKİ iade işlemlerinde dosya masrafı veya komisyon adı altında herhangi bir kesinti yapılmaz.
|Yedek Listesi
|Yedek listede olan adayların iadeleri, asil hak sahiplerinin sözleşme süreci tamamlanana kadar blokeli kalabilir.