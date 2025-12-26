Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından ilan edilen 32 kadrolu personel alımında, kontenjanların branşlara göre dağılımı ve başvuru kriterleri netleşmiş durumda. 24 Aralık 2025'te başlayan başvuru süreci, teknik branşlar ve idari kadrolar arasında dengeli bir dağılım gösteriyor.

İşte adayların dikkat etmesi gereken sayısal veriler ve kritik detaylar:

Branş Bazlı Kontenjan Dağılımı

Toplam 32 kişilik alımın neredeyse yarısı idari kadroya, kalanı ise teknik branşlara ayrılmıştır:

Kadro Unvanı Kontenjan Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı (3 Katı) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) 14 42 Aday Kimyager 6 18 Aday Kimya Mühendisi 4 12 Aday İstatistikçi 3 9 Aday Biyolog 3 9 Aday Makine Mühendisi 3 9 Aday TOPLAM 32 96 Aday

Adayların sadece puan yeterliliğine değil, aynı zamanda sistemsel kriterlere de dikkat etmesi gerekiyor:

Puan Barajı: 2024 KPSS (Lisans P3 veya ilgili tür) üzerinden en az 70 puan şartı bulunmaktadır.

Sıralama Usulü: Başvuranlar arasında en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjanın 3 katı aday belirlenecek. Örneğin; Kimyagerlik için başvuranlar arasında 19. sıradaki aday (puanı 70'ten yüksek olsa bile) mülakata katılamayacaktır.

Yaş Sınırı: Adayların 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular).

Eğitim Denklik: Özellikle Kimyager ve Biyolog kadroları için YÖK tarafından kabul edilen ilgili lisans programlarından mezuniyet şartı aranmaktadır.