Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 2024 KPSS puanı ile merkez ve taşra teşkilatlarına toplam 32 kadrolu personel (657/4-A) alımı yapacağını resmi olarak duyurdu. 22 Aralık 2025 tarihinde ilan edilen bu süreç, kamu personeli adayları için yılın son büyük fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.
Başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başlangıç Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba – Saat 09.00
Bitiş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı – Saat 23.59
Başvuru Kanalı: e-Devlet kapısı üzerinden "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" platformu aracılığıyla yapılacaktır.
Başvuru Şartları Neler?
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 06 Ocak 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından ilan edilen 32 kadrolu personel alımında, kontenjanların branşlara göre dağılımı ve başvuru kriterleri netleşmiş durumda. 24 Aralık 2025'te başlayan başvuru süreci, teknik branşlar ve idari kadrolar arasında dengeli bir dağılım gösteriyor.
İşte adayların dikkat etmesi gereken sayısal veriler ve kritik detaylar:
Branş Bazlı Kontenjan Dağılımı
Toplam 32 kişilik alımın neredeyse yarısı idari kadroya, kalanı ise teknik branşlara ayrılmıştır:
|Kadro Unvanı
|Kontenjan Sayısı
|Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı (3 Katı)
|Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
|14
|42 Aday
|Kimyager
|6
|18 Aday
|Kimya Mühendisi
|4
|12 Aday
|İstatistikçi
|3
|9 Aday
|Biyolog
|3
|9 Aday
|Makine Mühendisi
|3
|9 Aday
|TOPLAM
|32
|96 Aday
Adayların sadece puan yeterliliğine değil, aynı zamanda sistemsel kriterlere de dikkat etmesi gerekiyor:
Puan Barajı: 2024 KPSS (Lisans P3 veya ilgili tür) üzerinden en az 70 puan şartı bulunmaktadır.
Sıralama Usulü: Başvuranlar arasında en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjanın 3 katı aday belirlenecek. Örneğin; Kimyagerlik için başvuranlar arasında 19. sıradaki aday (puanı 70'ten yüksek olsa bile) mülakata katılamayacaktır.
Yaş Sınırı: Adayların 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular).
Eğitim Denklik: Özellikle Kimyager ve Biyolog kadroları için YÖK tarafından kabul edilen ilgili lisans programlarından mezuniyet şartı aranmaktadır.