Bir uzmana göre bu sektörde personel ihtiyacı büyük ve maaşlar iyi

Google'ın Amerika Kıtası Pazarlama Müdürü Lisa Gevelber, küresel olarak siber güvenlik alanında personel ihtiyacının yüksek olduğunu söylüyor. Ona göre insanlar işin çok teknik ve bilgi gerektirdiğini düşünüp uzak duruyor ama durum tam olarak böyle değil. Şirketlerin artık giderek daha fazla çevrimiçi ortama geçmesiyle birlikte siber tehdit ve siber saldırılar da giderek artıyor. FBI pandeminin başlangıcından itibaren bu alanda artış görmüş. Hatta siber suçlarda yüzde 300'lük bir artış görmüş. Siber saldırı tehdidi arttıkça siber güvenlik uzmanlarına olan talep de artıyor. Bu noktada Google yöneticilerinden Lisa Gevelber önemli bir iş potansiyeline işaret ediyor. İşte anlattıkları...

1 İHTİYAÇ 10 YIL İÇİNDE DAHA DA ARTACAK ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, siber güvenlik işlerinin sayısının önümüzdeki on yıl içinde %32 artacağını öngörüyor. Bu rakam diğer meslek ortalamalarının üzerinde.

2 3.5 MİLYON AÇIK POZİSYON VAR Google’ın Amerika Kıtası Pazarlama Müdürü Lisa Gevelber siber güvenlik alanında dünya çapında yaklaşık 3,5 milyon açık pozisyon bulunduğunu söylüyor.

3 İNANILMAZ BİR İHTİYAÇ VAR Pek çok kişi siber güvenlik alanının büyük bir uzmanlık gerektirdiği, teknik bir rol olduğu düşüncesiyle sektöre girmekte çekingen davranıyor. Ama Gevelber'e göre durum tam olarak böyle değil. Gevelber "Fark etmedikleri şey, bu alanda yüksek maaşlı bir işe girmek için lisans derecesine ihtiyacınız olmadığıdır. İşverenler siber güvenlik alanında rahatça çalışabilecek insanları bulmakta gerçekten zorlanıyor, ancak bu becerilere sahip insanlara inanılmaz bir ihtiyaç ve talep var” diyor.

4 DERSLER, SERTİFİKALAR Gevelber’in, Google'ın beceri girişimi olan Grow with Google’ı 2017′de kurmasının nedenlerinden biri de bu olmuş. Çevrimiçi program, siber güvenlik ve veri analitiği gibi talep edilen beceriler için dersler ve sertifikalar sağlıyor. Bununla birlikte bazı kuruluşlar da siber güvenlik sertifikaları sunuyor.

5 FIRSATLAR CNBC'nın makalesine göre siber güvenlik alanındaki en popüler işlerden bazıları arasında güvenlik mühendisleri, siber güvenlik analistleri ve güvenlik mimarları bulunuyor. Gevelber, günlük sorumlulukların her rol için farklı olmasına rağmen temel becerilerin neredeyse aynı olduğunu söylüyor.