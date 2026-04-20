Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 209 personel alımı yapıyor: İşte Diyanet İşleri personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Toplamda 3 bin 209 kadro için yapılacak bu alım, din görevlisi adayları ve kamu personeli olmak isteyenler için yılın en önemli istihdam fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Takvimi
Başlangıç Tarihi: 20 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün başladı)
Bitiş Tarihi: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
Son Saat: 16:30
Başvuru Adresi: sinav.diyanet.gov.tr
Kontenjan ve Branş Dağılımı
Toplam 3 bin 209 kişilik alımın branşlara göre dağılımı şu şekilde netleşti:
Sözleşmeli İmam-Hatip: 2.500 Kişi
Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi: 709 Kişi
Başvuru İçin Kritik Puan Şartları
Adayların 2024 yılı KPSS puanlarından kendi mezuniyet düzeylerine göre şu türlerden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor:
Lisans Mezunları: KPSSP124
Ön Lisans Mezunları: KPSSP123
Ortaöğretim Mezunları: KPSSP122
Başvuru Yaparken Unutmamanız Gerekenler
Online İşlem: Başvurular sadece online olarak alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Mezuniyet Bilgisi: Elektronik ortamda (YÖKSİS/e-Devlet) mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların, başvuru yapmadan önce mezun oldukları kurumlar aracılığıyla bilgilerini sisteme işletmeleri gerekmektedir.
Hafızlık Şartı: "+Hafız" kontenjan gruplarına başvuracak adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı sisteminde hafızlık bilgilerinin kayıtlı olması şarttır.
Hâlihazırda Çalışanlar: Başkanlık teşkilatında zaten kadrolu veya sözleşmeli olarak aynı unvanda görev yapanlar bu ilana başvuramazlar.