Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için beklenen büyük personel alımı ilanını Resmi Gazete üzerinden yayımlayarak süreci resmen başlattı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 209 personel alımı yapıyor: İşte Diyanet İşleri personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Toplamda 3 bin 209 kadro için yapılacak bu alım, din görevlisi adayları ve kamu personeli olmak isteyenler için yılın en önemli istihdam fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Takvimi

Başlangıç Tarihi: 20 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün başladı)

Bitiş Tarihi: 4 Mayıs 2026 Pazartesi

Son Saat: 16:30

Başvuru Adresi: sinav.diyanet.gov.tr

Kontenjan ve Branş Dağılımı

Toplam 3 bin 209 kişilik alımın branşlara göre dağılımı şu şekilde netleşti:

Sözleşmeli İmam-Hatip: 2.500 Kişi

Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi: 709 Kişi

Başvuru İçin Kritik Puan Şartları

Adayların 2024 yılı KPSS puanlarından kendi mezuniyet düzeylerine göre şu türlerden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor:

Lisans Mezunları: KPSSP124

Ön Lisans Mezunları: KPSSP123

Ortaöğretim Mezunları: KPSSP122

 

Başvuru Yaparken Unutmamanız Gerekenler

Online İşlem: Başvurular sadece online olarak alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Mezuniyet Bilgisi: Elektronik ortamda (YÖKSİS/e-Devlet) mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların, başvuru yapmadan önce mezun oldukları kurumlar aracılığıyla bilgilerini sisteme işletmeleri gerekmektedir.

Hafızlık Şartı: "+Hafız" kontenjan gruplarına başvuracak adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı sisteminde hafızlık bilgilerinin kayıtlı olması şarttır.

Hâlihazırda Çalışanlar: Başkanlık teşkilatında zaten kadrolu veya sözleşmeli olarak aynı unvanda görev yapanlar bu ilana başvuramazlar.
