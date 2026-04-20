81 yaşında TikTok fenomeni oldu: "100 Takipçi Bile Bulamazsın" diyen karısına meydan okudu

Norfolk, Snettisham’da yaşayan Ian Smith, 2022 yılında 50 yılı aşkın süredir icra ettiği diş hekimliği mesleğinden emekli oldu. Hayatının bu yeni döneminde bir roman yazan Smith, eserini yayınevlerine kabul ettirmek için büyük bir çaba sarf etti. Ancak yüzlerce ajansa gönderdiği taslağına sadece üç yanıt alabildi.

Vazgeçmek yerine kitabını kendi imkanlarıyla yayımlamaya karar veren Smith, eşinin teşvikiyle TikTok’un kitap tutkunlarını bir araya getiren "BookTok" topluluğuna adım attı. BBC'de yer alan habere göre; serüvenin asıl kırılma noktası ise eşinin ona "100 takipçiyi bile bulamazsın" demesiyle yaşandı. Bu meydan okumayı "boğaya kırmızı bez göstermek" olarak tanımlayan Smith, "Size göstereceğim" diyerek başladığı yolculukta kısa sürede milyonlara ulaştı.

1,5 Milyon Takipçi ve "Olumlu Mesaj" Gücü



Ian Smith’in başarısı sadece yazdığı kitapla sınırlı kalmadı. Takipçileri, onun 80 yıllık hayat tecrübesinden süzülen samimi, moral verici ve bilgece tavsiyelerine hayran kaldı. Şu anda 1,5 milyon takipçisi bulunan Smith, günde iki kez video paylaşıyor. Perşembe akşamları yaptığı canlı yayınlara Brezilya’dan dünyanın en uzak köşelerine kadar binlerce kişi katılıyor. En popüler videosu 59 milyon izlenmeyi aşmış durumda. Şaşırtıcı bir şekilde, 81 yaşındaki bu fenomeni en çok takip eden ve ondan ilham alan kesim 20’li yaşlarındaki gençler.

"Küçücük Bir Telefon, Dev Bir Dünya"



Smith, sosyal medyanın genellikle karanlık ve eleştirel olan atmosferine rağmen, son 18 aydır tek bir olumsuz yorum bile almamış olmasını "şaşırtıcı ve alçakgönüllülük gerektiren bir durum" olarak nitelendiriyor.

BBC Look East’e verdiği röportajda duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

"81 yaşında bir adamın elinde küçücük bir telefonla konuşması ve dünyanın her yerinden yanıt alması inanılmaz. Hiç böyle bir şey yapacağımı düşünmemiştim ama ben yaşlandıkça izleyici kitlem de benimle birlikte büyüdü."