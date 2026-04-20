Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Fed faiz faizleri düşürecek mi?

Piyasayı Etkileyen Risk Faktörleri

Fed'in karar metninde ve sonrasındaki basın toplantısında şu üç unsurun belirleyici olması bekleniyor:

Orta Doğu ve Enerji: Çatışmaların Hürmüz Boğazı ve petrol arzı üzerindeki baskısı, ABD’deki enerji maliyetlerini artırarak enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabilir.

Oy Birliği Meselesi: Powell'ın da işaret ettiği üzere, ekonomideki belirsizlikler nedeniyle Fed üyeleri arasında kararların "oy birliği" ile alınmasının zorlaştığı bir döneme girilmiş olabilir. Bu durum, ileriye dönük yönlendirmelerde piyasada oynaklık yaratabilir.

İş Gücü Piyasası: İstihdamdaki olası bir soğuma, Fed'i enflasyon düşmese bile faiz indirimine zorlayabilir ki bu, bankanın en büyük ikilemi olarak görülüyor.

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Fed'in faizi sabit bırakması durumunda dolar endeksinin gücünü koruması, ancak Powell'ın konuşmasındaki "tonlama" (şahin veya güvercin) nedeniyle altın ve kripto para birimlerinde hızlı dalgalanmalar yaşanması muhtemeldir.