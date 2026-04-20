Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Fed faiz faizleri düşürecek mi?

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji maliyetlerini ve küresel enflasyon riskini tırmandırdığı bir atmosferde, Fed'in nisan ayı toplantısı her zamankinden daha kritik bir öneme sahip.
ABD Merkez Bankası (Fed), 29 Nisan 2026 tarihli toplantısına doğru ilerlerken, piyasalardaki beklentiler ve banka yetkililerinden gelen mesajlar, "temkinli bekleyiş" stratejisinin bir süre daha devam edeceğini teyit ediyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Karar Tarihi: 29 Nisan 2026, Çarşamba (TSİ 21:00)
Sabit Tutma Olasılığı: Analistler ve vadeli işlem piyasaları, Fed’in faizleri %98,9 ihtimalle mevcut seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor. Bu oran, piyasanın bir sürpriz beklemediğinin en net göstergesi.
Fed Yetkililerinden "Bekle-Gör" Mesajları
Banka yönetiminden gelen açıklamalar, iki temel riskin (enflasyon ve istihdam) yarattığı dengeyi koruma çabasını yansıtıyor:
Jerome Powell (Fed Başkanı): Harvard Üniversitesi’ndeki son konuşmasında, Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerin enerji fiyatları üzerindeki etkisini izlediklerini belirtti. Powell, enflasyon çıpasının sağlam olduğunu düşünse de, düşük faiz gerektiren istihdam riskleri ile yüksek faiz gerektiren enflasyon riskleri arasındaki "hedef gerilimine" dikkat çekti.
Alberto Musalem (St. Louis Fed Başkanı): Mevcut faiz seviyelerinin bir süre daha "uygun" kalacağı görüşünde. Musalem, ekonominin seyrine göre faizlerin her iki yöne de (artış veya azalış) hareket edebileceği esnekliğine sahip olunması gerektiğini vurgulayarak piyasaya dengeli bir mesaj verdi.
Piyasayı Etkileyen Risk Faktörleri
Fed'in karar metninde ve sonrasındaki basın toplantısında şu üç unsurun belirleyici olması bekleniyor:
Orta Doğu ve Enerji: Çatışmaların Hürmüz Boğazı ve petrol arzı üzerindeki baskısı, ABD’deki enerji maliyetlerini artırarak enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabilir.
Oy Birliği Meselesi: Powell'ın da işaret ettiği üzere, ekonomideki belirsizlikler nedeniyle Fed üyeleri arasında kararların "oy birliği" ile alınmasının zorlaştığı bir döneme girilmiş olabilir. Bu durum, ileriye dönük yönlendirmelerde piyasada oynaklık yaratabilir.
İş Gücü Piyasası: İstihdamdaki olası bir soğuma, Fed'i enflasyon düşmese bile faiz indirimine zorlayabilir ki bu, bankanın en büyük ikilemi olarak görülüyor.
Yatırımcı Ne Yapmalı?
Fed'in faizi sabit bırakması durumunda dolar endeksinin gücünü koruması, ancak Powell'ın konuşmasındaki "tonlama" (şahin veya güvercin) nedeniyle altın ve kripto para birimlerinde hızlı dalgalanmalar yaşanması muhtemeldir.