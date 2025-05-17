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En çok açık iş ilanı bu illerde: İşte haritada son durum

İşkur, 2024 yılında İş arayanlarla işverenleri buluşturmak için mevcut iş ilanlarının anlık olarak il ve ilçe bazında harita üzerinde görsel olarak görülmesine olanak sağlayan "Açık İş Haritası" uygulamasını hizmete sunmuştu.

17 Mayıs 2025 | 20:08
En çok açık iş ilanı bu illerde: İşte haritada son durum

"Açık İş Haritası" uygulamasına göre 17 Mayıs itibarıyla İstanbul 20 bin 026 iş ilanıyla en fazla açık iş bulunan şehir oldu. İstanbul'un ardından 5 bin 999 açık iş ilanıyla Ankara, 5 bin 241 açık iş ilanıyla İzmir, 5 bin 169 açık iş ilanıyla Kocaeli, 4 bin 387 açık iş ilanıyla Bursa sıralandı. 

"Açık İş Haritası" uygulamasına göre https://acikisharita.iskur.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. 

Sistem, mevcut iş ilanlarının anlık olarak il ve ilçe bazında harita üzerinde görsel olarak görülmesine, mesleklere göre ilanların incelenebilmesine ve açık iş ilan listesinin indirilmesine olanak sağlıyor. 

 

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Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
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