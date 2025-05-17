En çok açık iş ilanı bu illerde: İşte haritada son durum

"Açık İş Haritası" uygulamasına göre 17 Mayıs itibarıyla İstanbul 20 bin 026 iş ilanıyla en fazla açık iş bulunan şehir oldu. İstanbul'un ardından 5 bin 999 açık iş ilanıyla Ankara, 5 bin 241 açık iş ilanıyla İzmir, 5 bin 169 açık iş ilanıyla Kocaeli, 4 bin 387 açık iş ilanıyla Bursa sıralandı.

"Açık İş Haritası" uygulamasına göre https://acikisharita.iskur.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

Sistem, mevcut iş ilanlarının anlık olarak il ve ilçe bazında harita üzerinde görsel olarak görülmesine, mesleklere göre ilanların incelenebilmesine ve açık iş ilan listesinin indirilmesine olanak sağlıyor.