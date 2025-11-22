Dijitalleşmede kadın imzası

Dijitalleşme artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil; iş dünyasının sürdürülebilirliğe, verimliliğe ve çevresel sorumluluğa verdiği yanıtın en stratejik yansıması. Bu dönüşümün temel taşlarından biri ise hiç kuşkusuz elektronik ve mobil imzalama sistemleri. Bu alanda dikkat çeken yenilikçi oyunculardan biri olan İzometri Bilişim, geliştirdiği platformlarla sadece süreçleri değil, iş yapış biçimlerini de dönüştürüyor.
Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından
2017 yılında kadın girişimci Esen Uğur Çelebi’nin liderliğinde kurulan İzometri, elektronik ve mobil imzalama çözümleriyle iş dünyasının dijitalleşme ajandasında ön sıralarda yerini alıyor. Kurumların imza gerektiren işlemlerini hızlı, güvenli ve mevzuata uygun bir şekilde dijital ortamda gerçekleştirmelerini sağlayan platformlarıyla İzometri, kağıt tüketimini azaltırken karbon ayak izini de düşürüyor.
OPERASYONEL VERİMLİLİK
İzometri’nin sunduğu çözümler, sadece elektronik imza altyapısını dijitale taşımakla kalmıyor; mobil imza entegrasyonuyla hareket halindeyken dahi belgelerin güvenle imzalanmasını mümkün kılıyor. Şirketin kurucusu Esen Uğur Çelebi’nin ifadesiyle, “İmza yetkilileri artık USB token taşımak zorunda değil; uygulamalarımız sayesinde mobil cihazlarından belgeleri imzalayıp süreci anında başlatabiliyorlar.”
Üstelik bu sistem, yalnızca şirket içi süreçlerle sınırlı değil; 27 farklı bankanın talimat alma sistemlerine bütünleşmiş çalışabilen platform sayesinde, imzalanan belgeler doğrudan bankalara iletilebiliyor. Böylece zaman, maliyet ve operasyonel verimlilikte gözle görülür avantajlar sağlanıyor.
YÜZDE 300 BÜYÜME HEDEFİ
İzometri Bilişim’in en güçlü kaslarından birinin müşteri memnuniyetine verdiği önem olduğuna dikkat çeken Çelebi, uzman destek ekibi, teknik danışmanlıktan entegrasyon süreçlerine kadar uçtan uca bir hizmet sunduklarını belirtiyor. Özellikle büyük ölçekli kurumsal yapılar için kritik olan kesintisiz hizmet anlayışının İzometri’nin sunduğu dijital platformların tercih edilmesinde belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Çelebi, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Bugün Türkiye genelinde en büyük 500 şirket içerisinden 250’ye yakın firma İzometri’nin platformlarını aktif olarak kullanıyor. 2025 yılının sonunda, elektronik ve mobil imzalama çözümlerimizi kullanan şirket sayısını yüzde 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2026 yılı sonu itibarıyla, çözümlerimizi aktif olarak kullanan şirket sayımıza yüzde 300 oranında bir büyüme hedefi koyuyoruz.”
Lokasyon bağımsız çalışma olanağı
İzometri’nin geliştirdiği İzonay, şir ketlerin en temel dijitalleşme sorunlarından biri olan lokasyon bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Yönetici ve çalışanlar ister yurt dışında ister evde olsun, belgelerini cep telefonlarından saniyeler içinde güvenli biçimde onaylayabiliyor. Çelebi, “Lokasyon bağımsız çalışma imkânıyla dünyanın her yerinden dokümanlara erişim ve imzalama olanağı sunuyoruz. Islak imza gerektiren süreçlerin saniyeler içinde dijital ortamda tamamlanmasıyla zaman tasarrufu sağlıyoruz. Kağıtsız süreçlerle doğa dostu iş modeli ve karbon ayak izi azaltımı ile sürdürülebilirliği destekliyoruz” diyor.