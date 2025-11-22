ARA
Start up'lara temiz oda altyapısı sunacak

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), altyapısını derin teknoloji girişimcilerine açıyor. Program, büyük yatırım gerektiren temiz oda altyapısını girişimcilerin kullanımına sunarak, bilimsel buluşların önünü açmayı hedefliyor.


Start up’lara temiz oda altyapısı sunacak

Türkiye’nin teknoloji sahnesinde stratejik bir dönüşüm yaşanıyor. Yazılım odaklı inovasyonlardan, donanım ve temel bilimlere dayalı “derin teknolojilere” doğru yaşanan bu eksen kayması, ülkenin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. 

Ekonomist’in 09 Kasım -  22 Kasım 2025 tarihli sayısından

Bu dönüşümün merkez üslerinden biri olan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), kritik altyapısını derin teknoloji girişimcilerine açarak “Milli Teknoloji Hamlesi”ne somut bir katkı sağlamayı amaçlayan Spin-SUNUM programını şekillendiriyor. Türkiye’nin derin teknoloji geleceğini katalize etmeyi hedefleyen bu programın detaylarını SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alpagut Kara, Ekonomist’e anlattı.

Temiz Oda Odaklı Derin Teknoloji Programı hakkında bilgi verir misiniz?
Özellikle mikro ve nano ölçekte üretim için temiz oda (Cleanroom) laboratuvarları zorunludur. Spin-SUNUM, Türkiye’deki bu kritik altyapı eksikliğini gidermeyi hedefleyen, ulusal düzeyde bir start up hızlandırma girişimi. Programın temel amacı, milyonlarca dolarlık yatırım gerektiren temiz oda altyapısını girişimcilerin kullanımına sunarak, bilimsel buluşların ticarileşmesinin önündeki en büyük engeli kaldırmak. Program, SUNUM’un Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Türkiye’ye tek seferde verilen en yüksek bütçeli proje olan TEAM-NANO üzerine inşa edildi.

Programın hedefleri neler?
Programın temel hedefi, Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonunu somut çıktılara dönüştürmek. Bu kapsamda, çip/yarı iletkenler, ileri malzemeler ve nanoteknoloji gibi stratejik derin teknoloji alanlarında küresel değer zincirlerinde kilit rol oynayacak girişimleri katalize etmek amaçlanıyor. Program, bilimsel buluşların laboratuvardan pazara geçiş sürecini hızlandırarak, teknik ve ticari riskleri sistematik olarak azaltmayı ve Türkiye’yi bu niş alanlarda teknoloji üreten ve ihraç eden bir lider olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Başvuru kriterleri neler olacak?
Program, temel bilimsel keşiflere veya çığır açan mühendislik yeniliklerine dayanan derin teknoloji girişimlerine odaklanmaktadır. Başvuracak startup’ların, güçlü bir fikri mülkiyet potansiyeline sahip olması, küresel pazarlarda rekabet etme vizyonu taşıması ve en önemlisi, AR-GE ile prototipleme süreçlerinde temiz oda gibi sofistike altyapılara kritik düzeyde ihtiyaç duyması gerekiyor.

Start up’larla ne gibi iş birliklerine imza atılacak?
Start up’lar, sadece prototip üretimi için SUNUM araştırmacıları ile değil, aynı zamanda SUNUM’un iş geliştirme ve ticarileştirme ekipleri ile de birebir çalışacak. Ayrıca, uluslararası ortak kurumların (Southampton, TU Delft) tesislerine erişim ve ortak mentorluk komiteleri aracılığıyla girişimciler küresel bir laboratuvarın parçası haline getirilecek, bu da onlara ilgili alanlarda rekabet avantajı sağlayacak.

Girişimcilere sunulacak 4 destek

  • SUNUM’un gelişmiş temiz oda altyapısına erişim.
  • SUNUM bünyesindeki araştırmacılar, iş geliştirme ve ticarileştirme ekipleri ile TE AM-NANO ortakları olan Southampton Üniversitesi ve TU Delft’ten dünya standartlarında teknik ve ticari mentorluk.
  • Uzun AR-GE döngülerini desteklemek üzere, belirli kriterlerin sağlanması ve özel iş birliği modelleri çerçevesinde, yapılandırılmış bir başlangıç sermayesi fonuna erişim imkanı.
  • Avrupa ekosistemine yapılandırılmış bir geçiş yolu.
0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları
