Microsoft, yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken operasyonel yapısını sadeleştirmek amacıyla ABD’deki iş gücünün yaklaşık yüzde 7’sini kapsayan bir "gönüllü emeklilik" programı başlattığını duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre; şirket tarihinde bir ilk olan bu program, yaşı ile hizmet süresinin toplamı 70 ve üzeri olan çalışanlara hitap ediyor. 7 Mayıs itibarıyla bilgilendirilmeye başlanan bu grup, üst düzey yöneticilerden alt kademelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Teknoloji Sektöründe Küçülme Dalgası



Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisiyle birlikte, Microsoft'un bu hamlesi sektördeki genel eğilimin bir parçası olarak görülüyor.

Diğer dev şirketlerde de benzer tablolar hakim:

Meta: Verimlilik artışı hedefiyle çalışanlarının %10’unu (yaklaşık 8.000 kişi) işten çıkaracağını açıkladı.

Amazon: Yıl içinde iki farklı dalga ile toplam 30.000 çalışanının işine son verdi.

Block: Yapay zeka araçları sayesinde daha küçük bir ekiple daha fazla iş yapılabileceği gerekçesiyle personel sayısını %40 oranında azalttı.

Yapay Zekaya Dev Yatırım



Microsoft, bir yandan kadro daraltırken diğer yandan yapay zeka altyapısına devasa bütçeler ayırmaya devam ediyor. Şirket, sadece son çeyrekte veri merkezleri ve yapay zeka teknolojileri için 37,5 milyar dolarlık bir harcama gerçekleştirdi. Özellikle kod yazabilen yapay zeka araçlarının gelişmesi, teknoloji liderlerinin "daha az kişiyle daha çok iş" vizyonunu destekliyor.

Dönüşümün Stratejik Nedeni



Microsoft CEO’su Satya Nadella, bu sürecin sadece ürünleri değil, şirketin temel çalışma kültürünü de değiştirdiğini vurguluyor. Nadella'ya göre şirketin yeni dönemdeki üç ana önceliği şunlar:

Güvenlik

Kalite

Yapay Zeka Dönüşümü

Geçtiğimiz yaz yapılan 9.000 kişilik işten çıkarmanın ardından gelen bu gönüllü emeklilik paketi, Microsoft'un yapay zeka çağına uyum sağlamak için başlattığı köklü yapısal dönüşümün en somut adımlarından biri olarak nitelendiriliyor. Programın açıklandığı gün olan Perşembe Microsoft hisseleri (MSFT) piyasalarda yaklaşık %4 oranında bir düşüş kaydetti.