TOKİ kurası bitti mi, ne zaman bitecek? TOKİ sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesi için üç gündür süren kura maratonunda bugün en kritik aşamaya gelindi. Bugün 27 Nisan 2026 Pazartesi ve saat 15:15 itibarıyla kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor.
TOKİ Kura Çekiminde Son Durum (27 Nisan)
Günün Kategorisi: Bugün, en yoğun başvurunun yapıldığı "Diğer" (Genel Kontenjan) kategorisi ile önceki günlerden kalan yedek isimlerin çekilişi yapılıyor.
Kalan Hak Sahibi: Belirttiğiniz gibi, saat 15:00 sularında yaklaşık 6 bin hak sahibi daha belirlenmek üzere kura topları dönmeye devam ediyor.
Tamamlanma: Gün sonunda İstanbul genelindeki 100 bin konutun asil ve yedek tüm hak sahipleri belirlenmiş olacak.
Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Noter huzurundaki çekiliş canlı olarak devam ettiği için isimler sisteme peyderpey yüklenmektedir. Kesin sonucunuzu şu üç yöntemle öğrenebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden (En Hızlı Yöntem):
e-Devlet kapısına giriş yapın.
Arama çubuğuna "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" yazın.
Bu ekranda T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek olup olmadığınızı anlık görebilirsiniz. (Noter onayı sonrası sisteme düşmesi 1-2 saati bulabilir.)
TOKİ Resmi Web Sitesi:
toki.gov.tr veya talep.toki.gov.tr adresine gidin.
"Kura Sonuçları Sorgulama" ekranından veya gün sonunda yayımlanacak olan PDF İsim Listeleri üzerinden kura sıra numaranıza göre kontrol sağlayabilirsiniz.
YouTube Canlı Yayın:
TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden devam eden yayında, kura sıra numaraları ve isimler eş zamanlı olarak ekrana yansıtılmaktadır.
Hatırlatmalar
Kura Sıra Numarası: Kurada isminizin çıkıp çıkmadığını takip etmek için TOKİ'nin sitesindeki "Hak Sahibi Listesi"nde yer alan kura sıra numaranızı bilmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.
İade Süreci: Eğer bugünkü kura sonucunda "Hak Sahibi Olamadı" ibaresini görürseniz, yatırdığınız 5.000 TL'lik başvuru bedeli, bankaların yoğunluğuna göre 5 iş günü içinde başvuruda bulunduğunuz banka hesabı/IBAN numarasına iade edilecektir.
Kura sıra numaranız kaçtı? Eğer isminiz asil listede çıkarsa, sözleşme imzalama ve