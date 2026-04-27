ARA
DOLAR
45,02
0,02%
DOLAR
EURO
52,80
0,01%
EURO
ALTIN
6662,85
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? Emlak Katılım, Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ başvuru iade işlemleri

Ekonomist
[email protected]

TOKİ'nin İstanbul projeleri için kura sürecinin bugün tamamlanmasıyla birlikte, iade işlemleri binlerce vatandaş için en önemli gündem maddesi haline geldi. Bugün 27 Nisan 2026 Pazartesi ve geçtiğimiz hafta içi tamamlanan kuraların ardından, 5.000 TL'lik başvuru bedellerinin hesaplara geçme süreci hız kazandı.

Banka Bazlı Pratik İade Rehberi

BankaEn Hızlı İade YöntemiKritik Şart
Halkbankİnternet Sitesi "TOKİ İade" EkranıIBAN, mutlaka başvuru sahibi adına olmalı.
Ziraat BankasıOtomatik Hesaba AktarımHesap yoksa, şubeden kimlik ile nakit alım.
Emlak KatılımWeb Sitesi / ATM Kartsız İşlemBaşvurudaki telefon numarasına erişim (SMS onay).

İade Zamanlaması ve Takvim

Kura çekiminin üzerinden geçen süreye göre iade durumunuzu şu şekilde kontrol edebilirsiniz:

İlk 5 İş Günü: Bu süre zarfında iadeler genellikle banka sistemlerine tanımlanır. Bugün Pazartesi olduğu için hafta sonu kuralarının iadeleri sisteme yeni düşmeye başlayacaktır.

e-Devlet Kontrolü: İadenizin bankaya emir olarak gönderilip gönderilmediğini e-Devlet üzerinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından anlık olarak görebilirsiniz. Eğer durumunuz "Hak Sahibi Olamadı - İade Edilecek" şeklinde güncellendiyse, banka tarafındaki online işlemleri başlatabilirsiniz.

İşlemi Tamamlamadan Önce Son Kontroller

IBAN Doğruluğu: Halkbank veya Emlak Katılım ekranlarına girdiğiniz IBAN numarasının başında "TR" olduğundan ve 26 hane olduğundan emin olun. Başkasının (eş, çocuk dahil) IBAN'ına yapılan talepler sistem tarafından otomatik reddedilir.

ATM Kartsız İşlem: Eğer banka müşterisi değilseniz ve online ekranda sorun yaşıyorsanız, Halkbank ve Emlak Katılım ATM'lerinden "Kartsız İşlem -> TOKİ İade" menüsü en güvenilir alternatiftir.

SMS Engeli: Telefonunuza onay kodu gelmiyorsa, bankada kayıtlı numaranızın güncel olup olmadığını veya numara taşıma sonrası oluşan "sim kart blokesi" durumunu kontrol etmeniz gerekebilir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL