TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? Emlak Katılım, Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ başvuru iade işlemleri

İşlemi Tamamlamadan Önce Son Kontroller

IBAN Doğruluğu: Halkbank veya Emlak Katılım ekranlarına girdiğiniz IBAN numarasının başında "TR" olduğundan ve 26 hane olduğundan emin olun. Başkasının (eş, çocuk dahil) IBAN'ına yapılan talepler sistem tarafından otomatik reddedilir.

ATM Kartsız İşlem: Eğer banka müşterisi değilseniz ve online ekranda sorun yaşıyorsanız, Halkbank ve Emlak Katılım ATM'lerinden "Kartsız İşlem -> TOKİ İade" menüsü en güvenilir alternatiftir.

SMS Engeli: Telefonunuza onay kodu gelmiyorsa, bankada kayıtlı numaranızın güncel olup olmadığını veya numara taşıma sonrası oluşan "sim kart blokesi" durumunu kontrol etmeniz gerekebilir.