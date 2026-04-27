Longevity turizmde oyunu değiştiriyor

Yaşam süresini uzatmayı ve bu süreyi sağlıklı, enerjik ve fonksiyonel geçirmeyi hedefleyen bütüncül ve kişiselleştirilmiş bir tıp yaklaşımı olarak ortaya çıkan longevity dev bir ekonomi yaratmış durumda. Longevity ekonomisi bugün 8 trilyon dolar büyüklüğünde ve 2030'a kadar 12 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Longevity yaklaşımı, yalnızca sağlık alanını değil turizmden gayrimenkule kadar geniş bir ekosistemi dönüştürüyor.

50 yaş üstü nüfusun küresel ekonomiye 45 trilyon dolarlık katkı sağladığı bu yeni düzende, tüketim alışkanlıkları da kökten değişiyor. Regulus Collective Kurucusu Deniz Dorbek Koçak bu dönüşümü yakından takip eden isimlerden biri. Uzun yıllar boyunca küresel hospitality gruplarında üst düzey roller üstlenen Deniz Dorbek Koçak, kısa bir süre önce konaklama, yatırım ve danışmanlık platformu Regulus Collective'i kurdu. Küresel ölçekte stratejik markalar yaratmayı hedefleyen Deniz Dorbek Koçak, Türkiye’nin longevity ekonomisinde önemli fırsatlar yakalayabileceğini söylüyor. Koçak’a son dönemin popüler kavramı longevity ve turizm sektöründeki fırsatları sorduk.

Longevity yaklaşımı turizm sektörünü nasıl dönüştürüyor?

Seyahat kararının motivasyon yapısı değişiyor. Gezgin artık ‘nereye gideyim?’ sorusu sormadan önce ‘bu yolculuk bana ne kazandırır?’ sorusunu sormaya başladı. Bu fark küçük görünüyor olsa da çok önemli bir değişim ve sektörün değer yapısını yeniden belirleyen bir yönelim. Konaklama süresi uzuyor; longevity protokolleri ve servisleri günlük değil, haftalık birimlerde anlam kazanıyor. Harcama miktarı artıyor, veri bazlı hizmetler standart oda gelirinin ötesinde yeni gelir katmanları oluşturuyor. Yüksek net varlıklı gezgin için longevity şimdiden nihai lüks para birimi haline geldi. Zenginlik artık maddi tüketimi değil, zamanı, sağlığı ve performansı satın alabilme gücünü ifade ediyor. Bu dönüşüm otelcilik sektörü için çok değerli ve erken fark edilmesi gereken bir fırsat. Beraberinde yüksek kar marjı, uzun konaklama süresi ve tekrar eden misafir profili getiriyor. Wellness markalı konutlar da geleneksel lüks mülklere göre yüzde ortalama 30'a varan karlılık sağlıyor. Bu durum, gayrimenkul değerlemesi alanında da oldukça radikal bir dönüşüme ışık tutuyor.

Dünyada longevity vaadi sunan deneyim otelleri nasıl bir konumlanma benimsiyor? Bu yapılar klasik spa otellerinden hangi yönleriyle ayrışıyor?

Popüler bir spa oteli sizi yaşamın stresli gündeminden uzaklaştırabilir, ama longevity DNA’lı oteller size değişim için ilham verir; hatta bir kısmı bunu ölçülebilir veriyle kanıtlar. Burada anlamamız gereken önemli bir nokta var: Otelcilikte longevity mutlaka klinik bir yaklaşıma dayalı olmak zorunda değil. Odadaki oksijen miktarından, çalan müziğe, ışıklandırma sisteminden su kalitesine, hatta kullanılan duş başlığına kadar her şey aslında "iyi yaşam" anlatısının bir parçası olabilir. Basit adımlarla longevity’yi merkeze alan markalar yaratabiliriz.

Türkiye için bu pazardaki fırsatlar nelerdir?

Bugün küresel longevity hospitality pazarı ya klinik ağırlıklı ya da retreat ve kamp formatında konumlanıyor. İkisi arasında bir boşluk var: Otantik bir kimlikle inşa edilmiş, veri bazlı ve üst düzey teknoloji ile güçlendirilmiş butik ölçekte longevity deneyimi. Regulus bu boşluğu hedefliyor ve bu alanda marka yaratıp danışmanlık hizmeti veriyor. Anadolu'nun termal mirası, Akdeniz'in biyoçeşitliliği, Kapadokya'nın jeolojik benzersizliği; bunlar aslında longevity protokolünün ta kendisi. Mineral zenginliği aslında ölçülebilir bir sağlık parametresi. İklim, sirkadyen ritim üzerinde direkt etkiye sahip bir unsur. Biz longevity DNA’lı otelciliği ithal bir konsept olarak sunmuyoruz. Türkiye'nin fazlasıyla sahip olduğu ama henüz tam olarak dile getiremediği biyolojik zenginliği, modern bilimle çerçeveleyerek küresel bir marka dili haline getiriyoruz.

Önümüzdeki 10 yıl içinde longevity odaklı hospitality sektörünü nerede görüyorsunuz?

On yıl içinde otelcilikte hospitality’nin, bugünkü ‘wellness2 kategorisinin yerini alacağını düşünüyorum. Aynı şekilde ‘wellness’ da on yıl önce ‘spa’ kategorisinin yerini almıştı. Bu, bir trend döngüsünün ötesinde bir paradigma dönüşümü. Wellness turizmi sektörü 2026'da küresel ölçekte bir trilyon doları aşıyor. Longevity, bu pastanın içinden büyüyen en yüksek marjlı, en sadık misafir kitlesini taşıyan alt segment. Ve bu büyüme, nüfus demografisiyle evrensel olarak destekleniyor. En önemli tahminim şu: On yıl içinde önleyici tıp protokollerinin bir kısmı konaklama pratiğiyle entegre edilecek. Otel, sadece gecenizi değil, biyolojik yaşınızı yöneten önemli bir partner haline gelecek. Bu sürecin, sektörün bugüne kadar gördüğü en büyük iş modeli dönüşümü olacağını düşünüyorum. Regulus Collective bu geleceğe hazırlanıyor.

Regulus Collective olarak longevity + biohacking temelli otel markası geliştirme kararınızı ne tetikledi?

Uzun yıllar boyunca en bilinen küresel hospitality gruplarında üst düzey roller üstlendim. Bu süreçte önemli bir yapısal açık gördüm: Sektör misafiri tüketici olarak görüyor, ancak duygusal ve en önemlisi biyolojik ihtiyaçlarını çok da merkezine almıyordu. Bu projeyi oluşturma kararı tek bir anın ürünü değil. Sektörü uzun yıllar üç kıtada deneyimledim. Kendi kariyer yolculuğumun farklı evrelerinde, özellikle çok yoğun seyahat ettiğim dönemlerde zihin ve beden performansım için de longevity’nin farklı uygulamalarından faydalandım. Bu süreç zamanla şu soruyu doğurdu: Neden bu dönüştürücü yaklaşım bir otel deneyiminin tam merkezine konumlanmıyor? Regulus Collective bünyesindeki Regulus Bio’da bu sorunun cevabı üzerine çalışıyoruz. Longevity yakın gelecekte sunulan bir hizmet katmanı değil, operasyonel altyapıya dönüşecek. Ve bu fark, tüm iş modelini yeniden tanımlayacak.