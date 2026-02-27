İkinci ara tatil ne zaman? Ara tatil bayramla birleşecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belirttiğiniz gibi, Ramazan Bayramı'nın başlangıcıyla bu tarihlerin çakışması, öğrenciler için uzun bir tatil dönemini beraberinde getiriyor.

İşte sürecin detayları ve Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tatil Takvimi ve Birleşme Detayı

Mevcut takvimde ara tatil ile bayram tatili farklı kalemler olsa da tarihler arka arkaya geldiği için fiilen bir bütünlük oluşuyor:

İkinci Ara Tatil: 16 Mart Pazartesi - 20 Mart Cuma

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart Perşembe (Yarım gün tatil)

Ramazan Bayramı: 20-22 Mart (Cuma-Pazar)

Toplam Tatil: Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, 14 Mart Cumartesi'den 22 Mart Pazar akşamına kadar toplam 9 günlük bir dinlenme süreci yaşayacaklar.