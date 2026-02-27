İkinci ara tatil ne zaman? Ara tatil bayramla birleşecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre, ikinci ara tatil ve Ramazan Bayramı tarihleri netleşti. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, tatil planı yapan ailelerin merak ettiği "tatiller birleşecek mi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belirttiğiniz gibi, Ramazan Bayramı'nın başlangıcıyla bu tarihlerin çakışması, öğrenciler için uzun bir tatil dönemini beraberinde getiriyor.
İşte sürecin detayları ve Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar:
Tatil Takvimi ve Birleşme Detayı
Mevcut takvimde ara tatil ile bayram tatili farklı kalemler olsa da tarihler arka arkaya geldiği için fiilen bir bütünlük oluşuyor:
İkinci Ara Tatil: 16 Mart Pazartesi - 20 Mart Cuma
Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart Perşembe (Yarım gün tatil)
Ramazan Bayramı: 20-22 Mart (Cuma-Pazar)
Toplam Tatil: Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, 14 Mart Cumartesi'den 22 Mart Pazar akşamına kadar toplam 9 günlük bir dinlenme süreci yaşayacaklar.
Ara Tatiller Kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Şubat 2026’da yaptığı son açıklamalar, önümüzdeki yıllar için önemli sinyaller taşıyor. Bakan Tekin’in değerlendirmeleri şu noktalarda yoğunlaşıyor:
180 İş Günü Hedefi: Mevcut resmi tatillerin (29 Ekim, 1 Ocak, Bayramlar vb.) çokluğu nedeniyle yıllık 180 iş günü hedefine ulaşmakta zorluk yaşandığını belirtti.
2027 Planlaması: 2026-2027 eğitim yılı takvimi üzerinde çalışıldığını ve ara tatil uygulamasının bu iş günü dengesini sağlamak adına tamamen kaldırılmasının ya da revize edilmesinin masada olduğunu ifade etti.
Bilimsel Veri Vurgusu: Karar verilmeden önce öğretmenler, öğrenciler ve veliler nezdinde yapılan alan araştırmalarının sonuçlarının dikkate alınacağını vurguladı.