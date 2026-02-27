Kira artış oranı Mart ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranında

Mart 2026 kira artış oranları, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için kritik bir veri haline geldi. Konutlarda uygulanan %25'lik sabit sınırın kalkmasının ardından, zam oranları tamamen 12 aylık TÜFE ortalamasına endekslenmiş durumda.
Mart 2026 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?
TÜİK, enflasyon verilerini her ayın başında bir önceki ayı kapsayacak şekilde ilan eder. Mart ayında yapılacak kira zamlarını belirleyecek olan Şubat 2026 enflasyon verileri, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.
Hesaplama Nasıl Yapılıyor?
Mevcut yasal düzenlemeye göre, kira artışında üst sınır olarak "TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı" baz alınır.
Ocak ayı verilerine göre bu oran %33,98 olarak gerçekleşmişti.
3 Mart'ta açıklanacak olan yeni oran, Mart ayı boyunca yenilenecek sözleşmeler için yasal tavanı oluşturacak.
Örnek Kira Artış Tablosu
Henüz resmi oran açıklanmasa da, geçtiğimiz ayın verisi olan %33,98 üzerinden bir hesaplama yaparsak tablo şu şekilde oluşmaktadır:
|Mevcut Kira
|Zam Oranı (Örnek)
|Zam Bedeli
|Yeni Kira Bedeli
|15.000 TL
|%33,98
|5.097 TL
|20.097 TL
|20.000 TL
|%33,98
|6.796 TL
|26.796 TL
|25.000 TL
|%33,98
|8.495 TL
|33.495 TL
Önemli Hatırlatma
Ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde yasal sınır olan 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde bir artış talep edemezler. Ancak taraflar karşılıklı rıza ile bu oranın altında bir miktarda anlaşma sağlayabilirler.