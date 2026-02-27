Kira artış oranı Mart ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranında

Örnek Kira Artış Tablosu

Henüz resmi oran açıklanmasa da, geçtiğimiz ayın verisi olan %33,98 üzerinden bir hesaplama yaparsak tablo şu şekilde oluşmaktadır:

Mevcut Kira Zam Oranı (Örnek) Zam Bedeli Yeni Kira Bedeli 15.000 TL %33,98 5.097 TL 20.097 TL 20.000 TL %33,98 6.796 TL 26.796 TL 25.000 TL %33,98 8.495 TL 33.495 TL

Önemli Hatırlatma

Ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde yasal sınır olan 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde bir artış talep edemezler. Ancak taraflar karşılıklı rıza ile bu oranın altında bir miktarda anlaşma sağlayabilirler.