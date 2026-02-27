Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Temel Destek ödemesi verilecek mi?

6 Mart’ta Başlayan Ödeme Maratonu

Mart ayı başından itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılacak olan 81 milyar liralık paketin detayları şu şekilde:

Başlangıç Tarihi: 6 Mart 2026.

Ödeme Süresi: Ödemeler bir ay içinde tamamlanacak.

Kapsam: Bu miktar; temel destek (mazot ve gübre) ile planlı üretim desteği ödemelerini kapsıyor.

Önemli Not: Bakanlık, özel olarak mazot ve gübre başlığı altında ayrı bir takvim açıklamamış olsa da, bu kalemlerin "Temel Destek" paketi içerisinde 6 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanması bekleniyor.