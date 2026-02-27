Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Temel Destek ödemesi verilecek mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen tarımsal destekleme sürecinde, 2026 yılı ödeme takvimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla netlik kazandı. Çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılamak adına kritik öneme sahip olan mazot ve gübre desteği, bu yıl "Temel Destek" paketi adı altında 81 milyar liralık dev bir bütçeyle üreticilere ulaştırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamaları, 2026 yılı tarım desteklemeleri için ayrılan bütçenin büyüklüğünü ve ödeme takvimini net bir şekilde ortaya koydu. Üreticileri doğrudan ilgilendiren bu devasa kaynakla birlikte, Mart ayı çiftçiler için oldukça hareketli geçecek.
Tarıma 1 Trilyon Liralık Dev Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektörüne sağlanan desteğin her geçen yıl katlanarak arttığını vurguladı:
Geçen Yılın Özeti: 2025 yılında doğrudan ve kredi destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek sağlandı.
2026 Hedefi: Bu yıl tarıma ayrılan toplam kaynak 939 milyar liraya çıkarıldı. Dolaylı desteklerle birlikte bu rakamın yaklaşık 1 trilyon liraya ulaşması bekleniyor.
6 Mart’ta Başlayan Ödeme Maratonu
Mart ayı başından itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılacak olan 81 milyar liralık paketin detayları şu şekilde:
Başlangıç Tarihi: 6 Mart 2026.
Ödeme Süresi: Ödemeler bir ay içinde tamamlanacak.
Kapsam: Bu miktar; temel destek (mazot ve gübre) ile planlı üretim desteği ödemelerini kapsıyor.
Önemli Not: Bakanlık, özel olarak mazot ve gübre başlığı altında ayrı bir takvim açıklamamış olsa da, bu kalemlerin "Temel Destek" paketi içerisinde 6 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanması bekleniyor.
e-Devlet Üzerinden Sorgulama Nasıl Yapılır?
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kendilerine ayrılan destek tutarlarını şu adımları izleyerek kontrol edebilir:
Giriş: T.C. kimlik numarası ve şifre ile [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapılır.
Arama: Arama çubuğuna "Çiftçi Kayıt Sistemi" veya "Tarımsal Destekleme Ödemeleri Sorgulama" yazılır.
Sorgulama: Tarım ve Orman Bakanlığı hizmeti üzerinden geçmiş ve güncel ödeme detayları anlık olarak görüntülenir.