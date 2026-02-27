TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı? Osmaniye TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Osmaniye’de 2 bin 990 konut için kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma 14:00’te noter huzurunda yapıldı.

Kura Sonuçları Sorgulama

Çekiliş anı TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sonuçları kontrol etmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet: Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama sayfasından T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek listede olup olmadığınızı anında öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki sorgulama ekranına akşam saatlerinde yüklenen tam isim listelerine ulaşabilirsiniz.