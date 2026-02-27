ARA
  • Anasayfa
  • Emlak
TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Osmaniye’deki hak sahiplerini belirleyen kura maratonu bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü heyecanla tamamlandı. Peki TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı? Osmaniye TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı? Osmaniye TOKİ kura sonucu sorgulama

Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, toplam 2 bin 990 konutun yeni sahipleri belli oldu. 

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Osmaniye’de 2 bin 990 konut için kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma 14:00’te noter huzurunda yapıldı. 

Kura Sonuçları Sorgulama

Çekiliş anı TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sonuçları kontrol etmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet: Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama sayfasından T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek listede olup olmadığınızı anında öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki sorgulama ekranına akşam saatlerinde yüklenen tam isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Osmaniye İlçe İlçe Konut Sayıları

Osmaniye genelinde 26 binden fazla başvurunun yapıldığı projede, konutların ilçelere göre dağılımı şöyledir:

Merkez: 1.300 konut

Kadirli: 550 konut

Düziçi: 500 konut

Bahçe: 140 konut

Toprakkale: 100 konut

Sumbas: 100 konut

Hasanbeyli: 100 konut

Düziçi (Yarbaşı): 100 konut

Toprakkale (Türkmen): 100 konut

Ödeme Şartları Hatırlatması

Hak sahibi olan vatandaşlar, konut bedelinin %10'unu peşin ödeyecek ve kalan tutarı 240 ay (20 yıl) vade ile ödeme imkanına sahip olacaklar. Taksit ödemeleri, konut teslimini takip eden ay itibarıyla başlayacak olup, konutların Mart 2027’den itibaren teslim edilmesi planlanmaktadır.
