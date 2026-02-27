TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı? Osmaniye TOKİ kura sonucu sorgulama

Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, toplam 2 bin 990 konutun yeni sahipleri belli oldu.
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Osmaniye’de 2 bin 990 konut için kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma 14:00’te noter huzurunda yapıldı.
Kura Sonuçları Sorgulama
Çekiliş anı TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sonuçları kontrol etmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
e-Devlet: Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama sayfasından T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek listede olup olmadığınızı anında öğrenebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki sorgulama ekranına akşam saatlerinde yüklenen tam isim listelerine ulaşabilirsiniz.
Osmaniye İlçe İlçe Konut Sayıları
Osmaniye genelinde 26 binden fazla başvurunun yapıldığı projede, konutların ilçelere göre dağılımı şöyledir:
Merkez: 1.300 konut
Kadirli: 550 konut
Düziçi: 500 konut
Bahçe: 140 konut
Toprakkale: 100 konut
Sumbas: 100 konut
Hasanbeyli: 100 konut
Düziçi (Yarbaşı): 100 konut
Toprakkale (Türkmen): 100 konut
Ödeme Şartları Hatırlatması
Hak sahibi olan vatandaşlar, konut bedelinin %10'unu peşin ödeyecek ve kalan tutarı 240 ay (20 yıl) vade ile ödeme imkanına sahip olacaklar. Taksit ödemeleri, konut teslimini takip eden ay itibarıyla başlayacak olup, konutların Mart 2027’den itibaren teslim edilmesi planlanmaktadır.