İBB burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama

2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ile ilgili mali detaylar ve ödeme planı şu şekilde:

Toplam Öğrenci Sayısı: 100 bin öğrenciye maddi katkı sunulacaktır.

Öğrenci Başına Destek Miktarı: Hak kazanan her öğrenciye 20.000 TL (Yirmi bin Türk Lirası) maddi katkı sağlanacaktır.

Sağlanacak Toplam Destek: Bu yıl (2025-2026 dönemi) öğrencilere toplamda 2 milyar TL’lik (İki milyar Türk Lirası) destek sağlanmış olacaktır.

Ödeme Planı

Ödemelerin, geçtiğimiz senelerde uygulanan sisteme benzer şekilde, tek seferde değil iki dönem halinde yapılması beklenmektedir:

Birinci Taksit: 10.000 TL

İkinci Taksit: 10.000 TL

Böylece, toplam 20.000 TL'lik destek, öğrencilerin eğitim dönemleri içinde iki ayrı taksitte hesaplarına yatırılacaktır.