İBB burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 23 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında yoğun ilgiyle tamamlandı.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-2026 dönemi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmî bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl sonuçların 31 Aralık tarihinde açıklandığı biliniyor olsa da, bazı beklentiler bu yıl sonuçların daha erken, Kasım ayının ilk haftasında açıklanacağı yönünde. Sonuçlar resmî olarak ilan edildiğinde, burs almaya hak kazanan 100 bin öğrenciye 20.000 TL'lik eğitim desteği sağlanacaktır.
İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği (burs) başvuru sonuçlarının sorgulanabileceği resmî platformlar şunlardır:
İBB Genç Üniversiteli Resmi İnternet Sitesi:
$[https://gencuniversiteli.ibb.istanbul](https://gencuniversiteli.ibb.istanbul)$
Mobil Uygulama:
İstanbul Senin uygulaması
Çağrı Merkezi:
153 Çözüm Merkezi (Bilgi almak ve yönlendirme için kullanılabilir.)
Öğrenciler, "İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtını, sonuçlar resmî olarak açıklandığında yukarıda belirtilen bu platformlar üzerinden (özellikle ilk iki kanal aracılığıyla) sağlayabilecektir.
2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ile ilgili mali detaylar ve ödeme planı şu şekilde:
Toplam Öğrenci Sayısı: 100 bin öğrenciye maddi katkı sunulacaktır.
Öğrenci Başına Destek Miktarı: Hak kazanan her öğrenciye 20.000 TL (Yirmi bin Türk Lirası) maddi katkı sağlanacaktır.
Sağlanacak Toplam Destek: Bu yıl (2025-2026 dönemi) öğrencilere toplamda 2 milyar TL’lik (İki milyar Türk Lirası) destek sağlanmış olacaktır.
Ödeme Planı
Ödemelerin, geçtiğimiz senelerde uygulanan sisteme benzer şekilde, tek seferde değil iki dönem halinde yapılması beklenmektedir:
Birinci Taksit: 10.000 TL
İkinci Taksit: 10.000 TL
Böylece, toplam 20.000 TL'lik destek, öğrencilerin eğitim dönemleri içinde iki ayrı taksitte hesaplarına yatırılacaktır.