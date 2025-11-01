Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? 2026 Green Card başvuru ücreti ne kadar?

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card (DV Lottery) çekilişine başvurmak için izlenmesi gereken temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

Green Card Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru Şekli ve Ücret: Green Card almak için öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekir. Çekiliş için DV Lottery'ye başvurmak ücretsizdir. Bu nedenle, resmî bir kuruma gerek kalmadan, başvuru doğrudan DV Lottery'nin resmî internet sitesinden yapılmalıdır.

Dil ve Doğruluk: Başvuru sitesi İngilizce olduğu için formdaki tüm aşamaların iyi anlaşılması ve soruların doğru cevaplanması gerekir.

Bilgilerin Eksiksizliği: Green Card başvurusu yapan kişilerin tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmeleri büyük önem taşır. Hatalı veya eksik bilgi, kazansanız bile başvurunuzun diskalifiye olmasına neden olabilir.

Fotoğraf Uyumu: Başvuruda istenilen fotoğrafın verilen ölçülerle birebir uyumlu olması şarttır. Uyumsuz fotoğraflar başvurunun geçersiz sayılmasına neden olur.

Konfirmasyon Numarası: Başvuru formunu doldurup işlemi tamamladıktan sonra verilen konfirmasyon (onay) numarasını çok iyi saklamak zorunludur. Bu numara, başvuru sonucunu sorgulamak için kullanılır ve numarayı kaybetmeniz durumunda tekrar isteme şansınız bulunmamaktadır.

Sonuç: Tüm adımların doğru atılmasının ardından başvuru sonucunun olumlu olması beklenir.