Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre belirlenen Kasım ara tatili, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için dönemin ilk önemli dinlenme dönemi olarak planlanmıştır.
2025 Kasım Ara Tatili Detayları
Tatil Dönemi: Birinci Dönem Ara Tatili
Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi
Bitiş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma
Bu bir haftalık tatil, hafta sonu tatilleriyle birleşerek öğrencilere toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme süresi sunar. Bu süre, metinde de belirtildiği gibi, öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşmasını, motivasyonlarını yükseltmesini ve akademik başarılarını artırmasını hedeflemektedir.
Yarıyıl Tatili (Sömestr)
Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili, hafta sonları da dahil edildiğinde öğrencilere toplam 16 günlük bir mola sağlayacaktır.
İkinci Dönem ve Yaz Tatili
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Eğitim Öğretim Yılı Sonu: 26 Haziran 2026 Cuma
Bu tarihte, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girmiş olacaktır.
İkinci dönem ara tatil
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.