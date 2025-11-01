Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil takvimi

2025 Kasım Ara Tatili Detayları

Tatil Dönemi: Birinci Dönem Ara Tatili

Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Bitiş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma

Bu bir haftalık tatil, hafta sonu tatilleriyle birleşerek öğrencilere toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme süresi sunar. Bu süre, metinde de belirtildiği gibi, öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşmasını, motivasyonlarını yükseltmesini ve akademik başarılarını artırmasını hedeflemektedir.