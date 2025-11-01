ARA
  Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil takvimi

Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin merakla beklediği ara tatil dönemlerini içeriyor. Peki Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil takvimi


Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre belirlenen Kasım ara tatili, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için dönemin ilk önemli dinlenme dönemi olarak planlanmıştır.

 

 

 

2025 Kasım Ara Tatili Detayları

Tatil Dönemi: Birinci Dönem Ara Tatili

Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Bitiş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma

Bu bir haftalık tatil, hafta sonu tatilleriyle birleşerek öğrencilere toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme süresi sunar. Bu süre, metinde de belirtildiği gibi, öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşmasını, motivasyonlarını yükseltmesini ve akademik başarılarını artırmasını hedeflemektedir.

Yarıyıl Tatili (Sömestr)

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili, hafta sonları da dahil edildiğinde öğrencilere toplam 16 günlük bir mola sağlayacaktır.

 

İkinci Dönem ve Yaz Tatili

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Eğitim Öğretim Yılı Sonu: 26 Haziran 2026 Cuma

Bu tarihte, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girmiş olacaktır.

İkinci dönem ara tatil 

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
0
