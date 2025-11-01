ARA
  • 1600 rakımlı krater gölü: Ankara'daki gizli güzellik

1600 rakımlı krater gölü: Ankara'daki gizli güzellik

Başkentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Karagöl, doğayla iç içe atmosferiyle ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.


1600 rakımlı krater gölü: Ankara'daki gizli güzellik

'Ankara'nın Kalbi' olarak da bilinen Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, 4 mevsim farklı güzellikleriyle kentin doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. 

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde yer alan ve içerisindeki 1600 rakımlı krater gölü Karagöl'den adını alan Karagöl Tabiat Parkı; çam, meşe, söğüt, ıhlamur ve dağ kavağı ağaçlarının sarı, yeşil ve kızıl tonlarıyla kaplandı. Ankara’nın kuzeyinde, Çubuk ilçesi sınırlarında yer alan Karagöl, hafta sonlarını doğa içinde geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

 

Etrafı çam ormanlarıyla çevrili gölde ziyaretçiler piknik yapıyor, doğa yürüyüşüne çıkıyor ve fotoğraf çekerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. 

Özellikle sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne dönen ağaçlar, göl ile sanatsal bütünleşme yaşıyor. Hem şehir dışından gelen turistler hem de yerli turistler, Karagöl’ün şehrin gürültüsünden uzak olduğunu, aileyle vakit geçirmek ve doğayla bütünleşmek için güzel bir yer olduğunu dile getirdi. Ziyaretçiler, Karagöl’ün tek sıkıntısının toplu taşımanın olmayışı olduğunu belirtirken, otomobille gelmenin daha kolay olduğunu belirtti.

 

Karagöl Tabiat Parkı’na ilk defa geldiğini ve Ankara’da bilinmeyen bir yer olduğunu belirten Zeynep Öztürk, "Çevresi çok güzel. Sonbahar için fevkalade bir yer. Ankara'ya yakın. İlk defa geliyorum. Bir daha ne zaman sonbahar göreceğiz? Belki kaç sonbahar daha göreceğiz? Burası Ankara'nın biraz uç noktası. Sosyal medyada daha çok tanıtılmalı.

 

Yedigöller gibi, Abant gibi daha çok tanıtılmalı. Biraz dolaşıp ortamın keyfini çıkartmayı düşünüyoruz. Biraz yol kat edebilirsek, Ankara'ya çok yakın güzel yerler var. En güzel ormanlar Kızılcahamam'da var, çok yakın 45 dakikada gidilebiliyor. Ben Sonbahar için geldim ve çok da beğendim. Çok keyifli. Burası Yedigöller’den daha keyifli geldi" diye konuştu.

 

Karagöl’e vakit buldukça ailesiyle birlikte gelmeye çalıştığını açıklayan Enver Bal ise "Karagöl mükemmel. Her yıl fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Özellikle sonbaharda bu yaprakların rengarenk olması, renk cümbüşü beni biraz etkiliyor. Eşimle kış gelmeden gidip görelim istedik. İzin günümüzü değerlendirmek istedik. Çocukları okula gönderdik. Oturacağız, biraz yürüyüş yapacağız, günü dolduracağız" şeklinde konuştu.

 

Ankara’da doğayla iç içe yerlerin olmasının başkentliler için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getiren Aslı Bal ise "Karagöl, sonbaharda daha da güzel oluyor. Kırmızı yapraklar yerlere dökülmüş çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Mutlaka gelip görsünler. Birleşmiş bir güzellik var. Yeşilin, sarının, kırmızının çok farklı bir ortamı var. Ankaralıları buraya bekliyoruz" dedi.
