Yedigöller gibi, Abant gibi daha çok tanıtılmalı. Biraz dolaşıp ortamın keyfini çıkartmayı düşünüyoruz. Biraz yol kat edebilirsek, Ankara'ya çok yakın güzel yerler var. En güzel ormanlar Kızılcahamam'da var, çok yakın 45 dakikada gidilebiliyor. Ben Sonbahar için geldim ve çok da beğendim. Çok keyifli. Burası Yedigöller’den daha keyifli geldi" diye konuştu.