AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Açık Lise AÖL sınavları saat kaçta?

Açıköğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrencinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Mezuniyet hedeflerine ulaşmak için ter dökecek adayların sınav maratonu, Aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek üç ayrı oturumla tamamlanacak.

Açıklanan resmi programa göre sınavlar hafta sonuna yayılan bir takvimle şu şekilde uygulanacak:

Sınavın ilk günü olan 20 Aralık 2025 Cumartesi günü adayları yoğun bir tempo bekliyor. İlk oturum sabah saat 10.00'da başlarken, günün ikinci oturumu ise öğleden sonra saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav maratonunun son halkası olan üçüncü oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm oturumlar Türkiye saati ile eş zamanlı olarak yürütülecek.

Adayların sınav günü sorun yaşamamaları için sınav giriş belgelerinde belirtilen merkezlerde, sınav saatinden en az yarım saat önce hazır bulunmaları büyük önem taşıyor. Sınavların yüz yüze ve yazılı olarak yapılacağı bu süreçte, öğrencilerin yanlarında geçerli kimlik belgelerini ve sınav giriş yazılarını bulundurmaları zorunlu tutuluyor.