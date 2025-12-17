AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Açık Lise AÖL sınavları saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitimlerini sürdüren binlerce açık lise öğrencisinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi resmi olarak açıklandı. Takvimin netleşmesiyle birlikte, öğrenciler için mezuniyet yolundaki en kritik aşamalardan biri olan sınav maratonu resmen başlarken; gözler sınav merkezlerine, giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe ve sınavın uygulama biçimine çevrildi.
1 Açık Lise AÖL sınavları saat kaçta?
Açıköğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrencinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Mezuniyet hedeflerine ulaşmak için ter dökecek adayların sınav maratonu, Aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek üç ayrı oturumla tamamlanacak.
Açıklanan resmi programa göre sınavlar hafta sonuna yayılan bir takvimle şu şekilde uygulanacak:
Sınavın ilk günü olan 20 Aralık 2025 Cumartesi günü adayları yoğun bir tempo bekliyor. İlk oturum sabah saat 10.00'da başlarken, günün ikinci oturumu ise öğleden sonra saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav maratonunun son halkası olan üçüncü oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm oturumlar Türkiye saati ile eş zamanlı olarak yürütülecek.
Adayların sınav günü sorun yaşamamaları için sınav giriş belgelerinde belirtilen merkezlerde, sınav saatinden en az yarım saat önce hazır bulunmaları büyük önem taşıyor. Sınavların yüz yüze ve yazılı olarak yapılacağı bu süreçte, öğrencilerin yanlarında geçerli kimlik belgelerini ve sınav giriş yazılarını bulundurmaları zorunlu tutuluyor.
2 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem e-Sınav sürecine katılacak öğrenciler için beklenen duyuru Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Adayların sınav yerlerini, tarihini ve saatini gösteren Sınav Giriş Belgeleri resmi olarak öğrencilerin erişimine açıldı.
Sınava katılacak adaylar, giriş belgelerine ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edebilirler:
Resmi Adrese Giriş: Belge sorgulama işlemleri için öncelikle https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine gidilmelidir.
Sistem Girişi: Öğrenciler kendi kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yapmalıdır.
Belgeye Erişim: Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol menüde yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesine tıklanmalı ve burada bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranı üzerinden belgenin çıktısı alınmalıdır.
Önemli Hatırlatmalar:
Fotoğraflı Belge Şartı: Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin, sınav gününden önce bağlı bulundukları irtibat bürolarına başvurarak fotoğraflarını güncelletmeleri gerekmektedir.
Kimlik Kontrolü: Sınav günü adayların yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli Pasaport) bulundurmaları zorunludur.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarına hazırlanan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınavın uygulama detayları netlik kazandı. Toplam 3 oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavlar, öğrencilerin ders başarılarını ölçmek adına optimize edilmiş bir yapı sunuyor.
Sınavın teknik yapısı ve süre dağılımı şu şekildedir:
Soru Sayısı: Sınava katılan adaylara, sorumlu oldukları her ders için 10'ar soru yöneltilecek. Bu yapı, öğrencilerin her bir derse ayıracağı odak süresini daha verimli kullanmasına olanak tanıyacak.
Sınav Süresi: Adayların heyecanla beklediği süre konusu da netleşti. Her bir oturum için adaylara toplam 100 dakika süre tanınacak. Bu süre, ders başına düşen soru sayısı dikkate alındığında, adayların soruları dikkatle analiz etmesi ve cevaplaması için yeterli bir zaman dilimi olarak belirlendi.
Oturum Yapısı: Toplamda 3 oturumdan oluşan bu maraton, hafta sonuna yayılan planlamasıyla adayların ders yükünü dengeli bir şekilde dağıtmayı hedefliyor.