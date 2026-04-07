ARA
DOLAR
44,53
-0,17%
DOLAR
EURO
52,07
0,58%
EURO
ALTIN
6836,07
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları neler? TEİAŞ personel alımı başvuruları ne zaman?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2026 yılı personel ihtiyacını karşılamak üzere büyük bir istihdam hamlesi başlattı. Peki TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları neler? TEİAŞ personel alımı başvuruları ne zaman?

Ekonomist
[email protected]

Kadro ve Branş Dağılımı

Alımlar iki ana grupta toplanıyor: 396 Tekniker ve 6 Yardımcı Hizmetli.

BranşSayıGörev Yeri
Elektrik Teknikeri324İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller
Elektronik Teknikeri40Çeşitli iller
İnşaat / Harita Teknikeri22Çeşitli iller
Aşçı / Garson / Resepsiyon6Sadece Ankara

Başvuru Şartları: Kimler Başvurabilir?

Adayların elemeden geçmemesi için şu "olmazsa olmaz" şartları taşıması gerekiyor:

Eğitim: İlgili branşlardan Önlisans mezunu olmak.

KPSS Engeli: 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Yaş Sınırı: 35 yaşını bitirmemiş olmak (13 Nisan 1991 ve sonrası doğumlular).

Sağlık: Çok tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Başvuru Takvimi ve Süreç

Başvuru ekranı önümüzdeki hafta açılacak. Süre oldukça kısıtlı olduğu için tarihleri kaçırmamak kritik:

Başvuru Tarihleri: 13 Nisan – 17 Nisan 2026 (Sadece 5 gün!)

Başvuru Kanalı: İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) veya e-Devlet.

Aday Listelerinin İlanı: 15 Mayıs 2026 tarihinde TEİAŞ resmi sitesinde duyurulacak.

Sınav Yöntemi: Puan sıralamasına göre kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Başarı için en az 60 puan şartı aranıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL