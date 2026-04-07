TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları neler? TEİAŞ personel alımı başvuruları ne zaman?

Kadro ve Branş Dağılımı
Alımlar iki ana grupta toplanıyor: 396 Tekniker ve 6 Yardımcı Hizmetli.
|Branş
|Sayı
|Görev Yeri
|Elektrik Teknikeri
|324
|İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller
|Elektronik Teknikeri
|40
|Çeşitli iller
|İnşaat / Harita Teknikeri
|22
|Çeşitli iller
|Aşçı / Garson / Resepsiyon
|6
|Sadece Ankara
Başvuru Şartları: Kimler Başvurabilir?
Adayların elemeden geçmemesi için şu "olmazsa olmaz" şartları taşıması gerekiyor:
Eğitim: İlgili branşlardan Önlisans mezunu olmak.
KPSS Engeli: 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Yaş Sınırı: 35 yaşını bitirmemiş olmak (13 Nisan 1991 ve sonrası doğumlular).
Sağlık: Çok tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
Başvuru Takvimi ve Süreç
Başvuru ekranı önümüzdeki hafta açılacak. Süre oldukça kısıtlı olduğu için tarihleri kaçırmamak kritik:
Başvuru Tarihleri: 13 Nisan – 17 Nisan 2026 (Sadece 5 gün!)
Başvuru Kanalı: İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) veya e-Devlet.
Aday Listelerinin İlanı: 15 Mayıs 2026 tarihinde TEİAŞ resmi sitesinde duyurulacak.
Sınav Yöntemi: Puan sıralamasına göre kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Başarı için en az 60 puan şartı aranıyor.