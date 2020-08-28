Pandemi ile birlikte dijital dünyadaki hızlı gelişmeler, eğitim sektörünün yönünü de değiştirdi. Bu süreçte, eğitimde tüm kademelerde etkili bir ‘uzaktan öğretim’ sürecine geçildi.

Gerek devlet okulları gerekse özel eğitim kurumları bu sürece hızlı adapte oldu. Uzaktan eğitimin bir süre sonra koşullar normale dönse bile devam edeceği öngörülüyor.

Tüm dünyada etkisini hızlı bir şekilde artıran ve pandemi haline gelen Covid-19 nedeniyle zorunlu bir dijital dönüşüm ile karşı karşıya kalındı.

Bu dijital dönüşümün en büyük yankıları eğitim dünyasında gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları sağlık önlemleri nedeniyle kapatıp ‘uzaktan eğitime’ geçti.

Çok kısa bir sürede Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA-TV üzerinden yayınlar başlatıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.