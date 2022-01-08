Küresel ticari araç markası MAN, pandemi ve tedarik sıkıntılarına rağmen 2021 yılını yaklaşık iki katı araç satışı ile kapatmayı hedefliyor. MAN Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 2022’de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceklerini söylüyor.

Küresel ticari araç markası MAN, yaşanan pandemi ve tedarik sıkıntılarına rağmen 2021 yılında hedeflerine ulaşmayı başardı. MAN, zorlu yılı Truck of the Year 2021 – Yılın Kamyonu ödülü sahibi yeni nesil kamyonu TG3 serisinin Türkiye lansmanı ile tamamladı.

2021 yılını geçen yılın yaklaşık iki katı bir araç satışı ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 2021 yılını ve gelecek yıla ilişkin hedeflerini Ekonomist’in Almanak özel sayısına anlattı.

2021 nasıl bir yıl oldu sizin için? Hedeflerinizi yakalayabildiniz mi?

Ağır ticari araç pazarı, üretim ve tedarik tarafında yaşanan sıkıntılara rağmen önemli bir büyüme kaydederek, son beş yılın en yüksek satış adetlerine ulaştı. Biz de ulaştığımız satış adedi itibarıyla pazarın üstünde bir büyüme oranına ulaşmayı başardık.

Özellikle ‘International Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu Ödülü’nü kazanan araçlarımızın mart ayından itibaren Türkiye’de teslimatlarının başlaması ile birlikte lojistik sektöründe en çok tercih edilen markalardan biri haline geldik. Şu anki veriler çerçevesinde, 2021 yılını geçen yılın yaklaşık iki katı bir araç satışı ile kapatmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla iyi bir yıl geçirdiğimizi ve hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim.

2022 yılı hedefleriniz nedir?

Ağır ticari araç pazarı kasım ayı sonu itibarıyla 23 bin adedi aşarak, 2015 yılından sonraki en yüksek seviyeyi ulaştı. Bu, son beş yılın en yüksek satış adedi anlamına geliyor. Pazarda yaşanan bu hareketliliğin ve talep artışının önümüzdeki yılda da devam edeceğini öngörüyoruz. MAN olarak büyüyen pazarda, biz de istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Yılın kamyonu da seçilen MAN TG3 serisinden kısaca bahsedebilir misiniz?

Kasım ayında Türkiye lansmanını yaptığımız yeni nesil MAN TG3 serisi, yarının teknolojisini bugünden kullanıcısına sunan MAN’ın Trucknology Generation 3 (TG3) teknolojisi ile üretildi. MAN’ın benzersiz Trucknology Generation serisinin en son nesli olan TG3; beş yıl süren AR-GE çalışmalarının yanı sıra toplam 12 milyon saatlik çalışmanın sonucunda geliştirildi.

TG3 için 2,8 milyon satır bilgisayar kodu yazılımı ve 4 milyon kilometre test sürüşü yapıldı. TG3 serisi, önce Red Dot Awards 2020, ardından International Truck of the Year 2021 – Yılın Kamyonu gibi prestijli ödülleri alarak, iddiasını ortaya koydu.

YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

“Tamamen dijital bir ‘Connected Truck’ olan TG3 serisi; sadece ileri teknolojisi ve üstün nitelikleri ile öne çıkmıyor. TG3 serisi araçlarımız aynı zamanda, Euro-6E motorları ile yakıt tasarrufu noktasında da fark yaratıyorlar.

TG3 serisinde kullanılan Euro-6E motorları, Euro-6D motorlu araçlarımızla sağladığımız yüzde 8,2’lik tüketim avantajını yüzde 3,7 oranında daha da iyileştirdik. Ayrıca Euro-6E’de kullanılan ateş çemberi teknolojisi, motor ömrünü 2 milyon kilometreye, bakım aralıklarını da 140 bin kilometre seviyelerine kadar çıkartıyor.”